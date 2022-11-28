https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834777974.html

Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса

Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса - РИА Новости, 28.11.2022

Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса

Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах пытаются найти способы экономии электроэнергии в рамках общенациональных усилий по сокращению ее... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:30

2022-11-28T15:30

2022-11-28T15:30

туризм

туризм

франция

альпы

новости - туризм

горнолыжный спорт

сноуборд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587465527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f35c6f60a2778e952f40cf3db58556f3.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах пытаются найти способы экономии электроэнергии в рамках общенациональных усилий по сокращению ее потребления, сообщает Reuters.Так, подъемники будут работать на десять процентов медленнее, даже когда трассы полностью загружены, рассказали представители Шамони и Валь-Торанса. При этом администрация курортов готова экономить энергию, замедлив движение подъемников на треть.Также будет сокращено производство искусственного снега и снижена температура в помещениях. В Валь-Торансе обслуживающий персонал и сотрудников ресторана станут доставлять на рабочие места примерно за десять минут до открытия склонов, а не за час, как это было ранее.Представители курортов надеются, что туристы не почувствуют последствий сокращения использования энергии.Половине зимних мест отдыха уже пришлось пересмотреть долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордной инфляции, рассказали в Федерации горнолыжных курортов Франции. Там ожидают, что в 2023 году счета за свет могут вырасти в три, а то и шесть раз. При этом стоимость отдыха увеличится примерно на пять процентов и не покроет более высокие эксплуатационные расходы.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

франция

альпы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, франция, альпы, новости - туризм, горнолыжный спорт, сноуборд