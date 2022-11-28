https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834777974.html
Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса
Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса - РИА Новости, 28.11.2022
Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса
Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах пытаются найти способы экономии электроэнергии в рамках общенациональных усилий по сокращению ее... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:30
2022-11-28T15:30
2022-11-28T15:30
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах пытаются найти способы экономии электроэнергии в рамках общенациональных усилий по сокращению ее потребления, сообщает Reuters.Так, подъемники будут работать на десять процентов медленнее, даже когда трассы полностью загружены, рассказали представители Шамони и Валь-Торанса. При этом администрация курортов готова экономить энергию, замедлив движение подъемников на треть.Также будет сокращено производство искусственного снега и снижена температура в помещениях. В Валь-Торансе обслуживающий персонал и сотрудников ресторана станут доставлять на рабочие места примерно за десять минут до открытия склонов, а не за час, как это было ранее.Представители курортов надеются, что туристы не почувствуют последствий сокращения использования энергии.Половине зимних мест отдыха уже пришлось пересмотреть долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордной инфляции, рассказали в Федерации горнолыжных курортов Франции. Там ожидают, что в 2023 году счета за свет могут вырасти в три, а то и шесть раз. При этом стоимость отдыха увеличится примерно на пять процентов и не покроет более высокие эксплуатационные расходы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, франция, альпы, новости - туризм, горнолыжный спорт, сноуборд
Туризм, Туризм, Франция, Альпы, Новости - Туризм, Горнолыжный спорт, Сноуборд
Во Франции горнолыжные курорты вынуждены сильно экономить из-за кризиса
Во Франции горнолыжные курорты сократят производство искусственного снега и отопление
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах пытаются найти способы экономии электроэнергии в рамках общенациональных усилий по сокращению ее потребления, сообщает
Reuters.
Так, подъемники будут работать на десять процентов медленнее, даже когда трассы полностью загружены, рассказали представители Шамони и Валь-Торанса. При этом администрация курортов готова экономить энергию, замедлив движение подъемников на треть.
Также будет сокращено производство искусственного снега и снижена температура в помещениях. В Валь-Торансе обслуживающий персонал и сотрудников ресторана станут доставлять на рабочие места примерно за десять минут до открытия склонов, а не за час, как это было ранее.
Представители курортов надеются, что туристы не почувствуют последствий сокращения использования энергии.
Половине зимних мест отдыха уже пришлось пересмотреть долгосрочные контракты на электроэнергию из-за рекордной инфляции, рассказали в Федерации горнолыжных курортов Франции. Там ожидают, что в 2023 году счета за свет могут вырасти в три, а то и шесть раз. При этом стоимость отдыха увеличится примерно на пять процентов и не покроет более высокие эксплуатационные расходы.