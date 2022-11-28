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В Испании указали на "роковой" просчет Европы в попытке наказать Россию - РИА Новости, 28.11.2022
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В Испании указали на "роковой" просчет Европы в попытке наказать Россию
В Испании указали на "роковой" просчет Европы в попытке наказать Россию - РИА Новости, 28.11.2022
В Испании указали на "роковой" просчет Европы в попытке наказать Россию
Европарламент совершил роковую ошибку, признав Россию "страной — спонсором терроризма", пишет испанская газета Publico. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:41
2022-11-28T13:04
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европарламент совершил роковую ошибку, признав Россию "страной — спонсором терроризма", пишет испанская газета Publico.По мнению автора статьи Хуана Торреса Лопеса, это было очень трусливое и циничное решение, которое мешает европейским странам продвигать мирное урегулирование конфликта.Автор отметил, что "даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия выбора и его практическую бесполезность". По мнению журналиста, "скверная" позиция Евросоюза в отношении Москвы негативно сказалась и на самих европейских странах, став причиной энергетического кризиса."Попытки Европы изолировать Москву предполагают большие экономические издержки, что делает ее более зависимой от США, легче переносится Россией и наносит больше вреда Украине", — подытожил Лопес.На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию "государством — спонсором терроризма". Этот документ юридически ни к чему не обязывает, а только отражает мнение большинства европейских депутатов. Какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки спонсоров терроризма у ЕС нет.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте. По мнению представителя Кремля, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, а позже может наступить прозрение.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил политическое и экономическое давление на Москву, но это спровоцировало проблемы как в Европе, так и в США. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Штатов и их союзников по НАТО, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, евросоюз, европарламент
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Евросоюз, Европарламент
11:41 28.11.2022 (обновлено: 13:04 28.11.2022)
 
В Испании указали на "роковой" просчет Европы в попытке наказать Россию

Испанский экономист Лопес назвал решение ЕC о признании России страной-террористом роковым

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европарламент совершил роковую ошибку, признав Россию "страной — спонсором терроризма", пишет испанская газета Publico.
По мнению автора статьи Хуана Торреса Лопеса, это было очень трусливое и циничное решение, которое мешает европейским странам продвигать мирное урегулирование конфликта.

"Со своими двойными стандартами Европейский парламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине", — говорится в публикации.

Автор отметил, что "даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия выбора и его практическую бесполезность". По мнению журналиста, "скверная" позиция Евросоюза в отношении Москвы негативно сказалась и на самих европейских странах, став причиной энергетического кризиса.
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"Попытки Европы изолировать Москву предполагают большие экономические издержки, что делает ее более зависимой от США, легче переносится Россией и наносит больше вреда Украине", — подытожил Лопес.
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию "государством — спонсором терроризма". Этот документ юридически ни к чему не обязывает, а только отражает мнение большинства европейских депутатов. Какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки спонсоров терроризма у ЕС нет.
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После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил политическое и экономическое давление на Москву, но это спровоцировало проблемы как в Европе, так и в США. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Штатов и их союзников по НАТО, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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