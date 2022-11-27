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Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022
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Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков
Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022
Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков
Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:54
2022-11-27T14:54
здоровье - общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
павел зарубин
владимир путин
россия
москва
украина
евросоюз
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России спонсором терроризма.Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, европарламент
Здоровье - Общество, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Владимир Путин, Россия, Москва, Украина, Евросоюз, Европарламент
14:54 27.11.2022
 
Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков

Песков: Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России спонсором терроризма.
"В Европарламенте мы фиксируем огромный дефицит профессионального подхода и огромный дефицит профессионализма. А эмоции – это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 14:40
Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами
 
Здоровье - ОбществоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Павел ЗарубинВладимир ПутинРоссияМоскваУкраинаЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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