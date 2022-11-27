https://ria.ru/20221127/peskov-1834573391.html

Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков

Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022

Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков

Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:54

2022-11-27T14:54

2022-11-27T14:54

здоровье - общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

павел зарубин

владимир путин

россия

москва

украина

евросоюз

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России спонсором терроризма.Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221127/peskov-1834571681.html

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москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, европарламент