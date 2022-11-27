Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков
Песков: Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте
Дмитрий Песков . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России спонсором терроризма.
"В Европарламенте мы фиксируем огромный дефицит профессионального подхода и огромный дефицит профессионализма. А эмоции – это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.