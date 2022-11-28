https://ria.ru/20221128/ekoaktivisty-1834790618.html
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа - РИА Новости, 28.11.2022
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Активисты экологического движения Just Stop Oil начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений нефти и газа, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:44
2022-11-28T15:44
2022-11-28T15:44
в мире
лондон
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений нефти и газа, сообщает газета Telegraph.Группа экоактивистов замедлила движение на оживленной улице Олдвич в центре Лондона и на многолюдных улицах района Шепердс-Буш на западе столицы, пишет газета. Окруженные более десятком сотрудников лондонской полиции, активисты с транспарантами шли по дороге перед автомобилями, тем самым преграждая им путь, сообщает издание. По словам представителей Just Stop Oil, полиция задержала двух человек за препятствие автомобильному движению.Как отмечает Telegraph, накануне местная полиция предупредила о новой волне протестных действий со стороны экоактивистов. Ожидается, что активисты будут выходить на ежедневные акции по крайней мере до 14 декабря.
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в мире, лондон
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Британские экоактивисты начали двухнедельный протест против добычи нефти и газа