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В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке - РИА Новости, 28.11.2022
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В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке - РИА Новости, 28.11.2022
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке
Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:04
2022-11-28T13:04
происшествия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.Отмечается, что ДТП произошло на Красноармейской улице."Водитель Kia Sportage после выезда на остановку общественного транспорта совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительным данным установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и, избегая столкновения с остановившимся для посадки-высадки пассажиров микроавтобусом, заехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на школьника", - говорится в сообщении.Бригадой скорой помощи подросток был доставлен в больницу и помещен на стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.
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происшествия, республика марий эл
Происшествия, Республика Марий Эл
13:04 28.11.2022
 
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке

Легковой автомобиль сбил 13-летнего школьника на автобусной остановке в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.
Отмечается, что ДТП произошло на Красноармейской улице.
"Водитель Kia Sportage после выезда на остановку общественного транспорта совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительным данным установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и, избегая столкновения с остановившимся для посадки-высадки пассажиров микроавтобусом, заехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на школьника", - говорится в сообщении.
Бригадой скорой помощи подросток был доставлен в больницу и помещен на стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.
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