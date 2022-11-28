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В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке - РИА Новости, 28.11.2022
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке
Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:04
2022-11-28T13:04
2022-11-28T13:04
происшествия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.Отмечается, что ДТП произошло на Красноармейской улице."Водитель Kia Sportage после выезда на остановку общественного транспорта совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительным данным установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и, избегая столкновения с остановившимся для посадки-высадки пассажиров микроавтобусом, заехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на школьника", - говорится в сообщении.Бригадой скорой помощи подросток был доставлен в больницу и помещен на стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика марий эл
Происшествия, Республика Марий Эл
В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке
Легковой автомобиль сбил 13-летнего школьника на автобусной остановке в Йошкар-Оле
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости.
Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале
Госавтоинспекции Марий Эл.
Отмечается, что ДТП произошло на Красноармейской улице.
"Водитель Kia Sportage после выезда на остановку общественного транспорта совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительным данным установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и, избегая столкновения с остановившимся для посадки-высадки пассажиров микроавтобусом, заехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на школьника", - говорится в сообщении.
Бригадой скорой помощи подросток был доставлен в больницу и помещен на стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.