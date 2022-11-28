https://ria.ru/20221128/dtp-1834734004.html

В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке

В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке - РИА Новости, 28.11.2022

В Марий Эл иномарка сбила школьника на остановке

Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:04

2022-11-28T13:04

2022-11-28T13:04

происшествия

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Водитель легковушки выехал на автобусную остановку в Йошкар-Оле и сбил стоявшего на ней подростка, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.Отмечается, что ДТП произошло на Красноармейской улице."Водитель Kia Sportage после выезда на остановку общественного транспорта совершил наезд на 13-летнего подростка. По предварительным данным установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и, избегая столкновения с остановившимся для посадки-высадки пассажиров микроавтобусом, заехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на школьника", - говорится в сообщении.Бригадой скорой помощи подросток был доставлен в больницу и помещен на стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20221121/rebenok-1832994975.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика марий эл