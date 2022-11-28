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Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.11.2022
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Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.11.2022
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:58
2022-11-28T11:58
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату."В эти трудные дни, когда гуманитарные ценности подвергались испытаниям, Турция поделилась своими средствами с теми, кто в них нуждается. Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением войны между Россией и Украиной. Мы показали, что дипломатическое решение возможно благодаря зерновому коридору через Черное море и соглашению об обмене пленными. Кризис, начавшийся с эпидемии и продолжившийся с ростом цен на энергоносители, продолжается, приобретая новое измерение", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.
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украина, турция, россия, оон, в мире, реджеп тайип эрдоган
Украина, Турция, Россия, ООН, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
11:58 28.11.2022
 
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: реализация зерновой сделки показала возможность дипломатии на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
"В эти трудные дни, когда гуманитарные ценности подвергались испытаниям, Турция поделилась своими средствами с теми, кто в них нуждается. Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением войны между Россией и Украиной. Мы показали, что дипломатическое решение возможно благодаря зерновому коридору через Черное море и соглашению об обмене пленными. Кризис, начавшийся с эпидемии и продолжившийся с ростом цен на энергоносители, продолжается, приобретая новое измерение", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 11:49
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УкраинаТурцияРоссияООНВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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