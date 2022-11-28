https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834712792.html
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.11.2022
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:58
2022-11-28T11:58
2022-11-28T11:58
украина
турция
россия
оон
в мире
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg
АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Реализация зерновой сделки показала, что дипломатическое решение ситуации на Украине возможно, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату."В эти трудные дни, когда гуманитарные ценности подвергались испытаниям, Турция поделилась своими средствами с теми, кто в них нуждается. Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением войны между Россией и Украиной. Мы показали, что дипломатическое решение возможно благодаря зерновому коридору через Черное море и соглашению об обмене пленными. Кризис, начавшийся с эпидемии и продолжившийся с ростом цен на энергоносители, продолжается, приобретая новое измерение", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.
https://ria.ru/20221128/peregovory-1834709287.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, россия, оон, в мире, реджеп тайип эрдоган
Украина, Турция, Россия, ООН, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Зерновая сделка показала возможность дипломатии на Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган: реализация зерновой сделки показала возможность дипломатии на Украине