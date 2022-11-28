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Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам
Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам
Россия и Казахстан занимают одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:56
2022-11-28T16:05
россия
казахстан
оон
обсе
снг
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан занимают одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляю­щим взаимный интерес", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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россия, казахстан, оон, обсе, снг, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, ООН, ОБСЕ, СНГ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
15:56 28.11.2022 (обновлено: 16:05 28.11.2022)
 
Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам

Россия и Казахстан договорились о взаимодействии в рамках международных организаций

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
 Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан занимают одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляю­щим взаимный интерес", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 15:55
Россия и Казахстан будут развивать военно-техническое сотрудничество
 
РоссияКазахстанООНОБСЕСНГВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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