15:56 28.11.2022 (обновлено: 16:05 28.11.2022)
Россия и Казахстан заявили о сходстве позиций по международным проблемам
Россия и Казахстан договорились о взаимодействии в рамках международных организаций
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан занимают одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.