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Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост - РИА Новости, 28.11.2022
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Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост
Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост - РИА Новости, 28.11.2022
Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост
Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул пост в связи с переходом на другую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:39
2022-11-28T16:17
махачкала
политика
республика дагестан
москва
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул пост в связи с переходом на другую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы", — сообщил собеседник агентства.Дадаева избрали мэром Махачкалы в январе 2019 года. За его назначение проголосовало большинство депутатов городского собрания депутатов. До этого он два года возглавлял управу Басманного района Москвы. Градоначальником стал после ареста предшественника Мусы Мусаева за махинации с земельными участками.
https://ria.ru/20221128/ulyanovsk-1834772347.html
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махачкала, политика, республика дагестан, москва
Махачкала, Политика, Республика Дагестан, Москва
15:39 28.11.2022 (обновлено: 16:17 28.11.2022)
 
Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост

Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост ради работы в префектуре одного из округов Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСалман Дадаев
Салман Дадаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Салман Дадаев. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул пост в связи с переходом на другую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы", — сообщил собеседник агентства.
Дадаева избрали мэром Махачкалы в январе 2019 года. За его назначение проголосовало большинство депутатов городского собрания депутатов. До этого он два года возглавлял управу Басманного района Москвы. Градоначальником стал после ареста предшественника Мусы Мусаева за махинации с земельными участками.
Дмитрий Вавилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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