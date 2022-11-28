https://ria.ru/20221128/dadaev-1834788581.html

Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост

Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост - РИА Новости, 28.11.2022

Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост

Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул пост в связи с переходом на другую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:39

2022-11-28T15:39

2022-11-28T16:17

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МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул пост в связи с переходом на другую должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы", — сообщил собеседник агентства.Дадаева избрали мэром Махачкалы в январе 2019 года. За его назначение проголосовало большинство депутатов городского собрания депутатов. До этого он два года возглавлял управу Басманного района Москвы. Градоначальником стал после ареста предшественника Мусы Мусаева за махинации с земельными участками.

https://ria.ru/20221128/ulyanovsk-1834772347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала, политика, республика дагестан, москва