https://ria.ru/20221128/britaniya-1834789938.html
СМИ: на Британию надвигается "зверь из России"
СМИ: на Британию надвигается "зверь из России" - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: на Британию надвигается "зверь из России"
На Великобританию из России надвигается холодный фронт, который приведет к рекордным снегопадам, пишет обозреватель издания Daily Star Мег Джорш. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:42
2022-11-28T15:42
2022-11-28T16:22
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Великобританию из России надвигается холодный фронт, который приведет к рекордным снегопадам, пишет обозреватель издания Daily Star Мег Джорш.Метеорологи "боятся, что миллионы будут застигнуты врасплох из-за рекордного холода в осенний период", подчеркнула автор статьи.Сотрудник Британской метеорологической службы Джим Дейл рассказал изданию, что влажная погода в стране сменится на "что-то гораздо более холодное". По его словам, в декабре ожидается усиление морозов по всей Европе."Зверь" открыл свои глаза", — отметил Дейл.Другой метеоролог, Джеймс Мэдден, рассказал, что сейчас специалисты наблюдают изменения в "погодной схеме". Декабрь выдастся гораздо более холодным, чем это бывало раньше, подчеркнул он.На прошлой неделе издание The Economist заявило, что неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе этой зимой. Журналисты указали, что в холодное время года в Британии на 26 процентов вырастает число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, количество случаев ОРВИ повышается на три четверти. По мнению издания, грядущей зимой ситуация в европейских странах может только ухудшиться.
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в мире, великобритания, россия, европа
В мире, Великобритания, Россия, Европа
15:42 28.11.2022 (обновлено: 16:22 28.11.2022)
СМИ: на Британию надвигается "зверь из России"
Daily Star: на Британию из России надвигаются холодный фронт и рекордный снегопад
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
На Великобританию из России надвигается холодный фронт, который приведет к рекордным снегопадам, пишет обозреватель издания Daily Star
Мег Джорш.
"Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто, перед тем как взревет зима со "зверем с Востока" на подходе", — сообщила журналист.
Метеорологи "боятся, что миллионы будут застигнуты врасплох из-за рекордного холода в осенний период", подчеркнула автор статьи.
Сотрудник Британской метеорологической службы Джим Дейл рассказал изданию, что влажная погода в стране сменится на "что-то гораздо более холодное". По его словам, в декабре ожидается усиление морозов по всей Европе.
"Зверь" открыл свои глаза", — отметил Дейл.
Другой метеоролог, Джеймс Мэдден, рассказал, что сейчас специалисты наблюдают изменения в "погодной схеме". Декабрь выдастся гораздо более холодным, чем это бывало раньше, подчеркнул он.
На прошлой неделе издание The Economist заявило
, что неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе этой зимой.
Журналисты указали, что в холодное время года в Британии на 26 процентов вырастает число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, количество случаев ОРВИ повышается на три четверти. По мнению издания, грядущей зимой ситуация в европейских странах может только ухудшиться.