https://ria.ru/20221125/smertnost-1834321311.html

Economist: Европу ждет всплеск смертности этой зимой

Economist: Европу ждет всплеск смертности этой зимой - РИА Новости, 25.11.2022

Economist: Европу ждет всплеск смертности этой зимой

Неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе этой зимой, пишет The Economist. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:24

2022-11-25T18:24

2022-11-25T19:39

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе этой зимой, пишет The Economist.С декабря по февраль недельная смертность в европейских странах вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами. Но если в прошлые годы изменения цен на энергоносители влияли на этот показатель незначительно, то в этом году ситуация будет другой, говорится в статье.Издание составило статистическую модель для оценки ценового воздействия на смертность. В случае теплой зимы она превысит средний исторический показатель на 32 тысячи человек, суровые зимние месяцы приведут к дополнительным 335 тысячам летальных исходов.Как пишут журналисты, в этом году сильнее всего на смертность повлияют температурный режим и тяжесть сезонного гриппа. Холод заставляет людей больше времени проводить в помещении, что ускоряет передачу микробов. В свою очередь, низкие температуры делают кровь в организме человека гуще, а давление — выше, что грозит ростом числа инсультов.Авторы материала указали, что зимой в Британии на 26 процентов вырастает число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, количество случаев ОРВИ повышается на три четверти. Также издание обратило внимание, что сезонные различия в смертности выше в южных странах, например в Португалии и Италии, в то время как в Финляндии разрыв заметно меньше.Авторы статьи привели данные, согласно которым подорожание электричества на 10 процентов поднимает смертность на 0,6 процента. Чем холоднее погода, тем сильнее влияние этого фактора.В худшем случае, если погода зимой повторит самый холодный сезон за последние 20 лет, смертность вырастет на 185 тысяч. Сильнее всего это будет заметно в Италии. Во Франции, Великобритании и Испании прогноз более благоприятный, подытожили журналисты.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221125/gaz-1834104862.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1834073488.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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в мире, европа, италия, португалия