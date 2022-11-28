Таблоид назвал еще одного претендента на роль Бонда
The Sun назвал звезду "Анны Каренины" Аарона Тейлор-Джонсона претендентом на роль Бонда
© AP Photo / Invision/Scott GarfittАарон Тейлор-Джонсон
© AP Photo / Invision/Scott Garfitt
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аарон Тейлор-Джонсон стал претендентом на роль Джеймса Бонда, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.
По данным таблоида, в лидеры 32-летний актер пробился после тайного прослушивания. Его игра якобы произвела большое впечатление на продюсера франшизы Барбару Брокколи.
Ранее агента в бондиане играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать" (2021).
Прорыв в карьере Тейлор-Джонсон осуществил благодаря байопику "Стать Джоном Ленноном" 2009 году. В 2012-м он женился на режиссере этой ленты Сэм Тейлор-Вуд. Она старше него на 23 года. У пары два общих ребенка — девочки Уайлда Рэй и Роми Хиро.
Аарон также известен по фильмам "Пипец", "Годзилла", "King’s Man: Начало" и другим. В британской экранизации "Анны Карениной" с Кирой Найтли он сыграл Вронского.
6 сентября 2021, 08:00КультураКто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?
Ранее в Сети считали претендентами на роль Бонда Тома Хиддлстона (41 год), Генри Кавилла (39 лет), Реге Пейджа (34 года), Тома Харди (45 лет) и Идриса Эльбу (50 лет). Однако последний, как таблоид сообщил в августе, прекратил переговоры с создателями ленты и отказался от участия в проекте.
Выдвигались версии и о том, что Бондом будет женщина. Но Брокколи и Дэниел Крейг опровергли такую фанатскую гипотезу.
В том же месяце в интернете появились слухи, что новый Бонд будет моложе своих предшественников. Ранее продюсеры выбирали актеров в возрасте сорока лет. Крейг, к примеру, приступил к съемкам в бондиане, когда ему было 38. Теперь же кинематографисты якобы хотят увидеть в образе шпиона 30-летнего артиста.