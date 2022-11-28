https://ria.ru/20221128/bond-1834812582.html

Таблоид назвал еще одного претендента на роль Бонда

Таблоид назвал еще одного претендента на роль Бонда - РИА Новости, 28.11.2022

Таблоид назвал еще одного претендента на роль Бонда

Аарон Тейлор-Джонсон стал претендентом на роль Джеймса Бонда, пишет The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:41

2022-11-28T18:41

2022-11-28T18:41

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аарон Тейлор-Джонсон стал претендентом на роль Джеймса Бонда, пишет The Sun со ссылкой на свои источники. По данным таблоида, в лидеры 32-летний актер пробился после тайного прослушивания. Его игра якобы произвела большое впечатление на продюсера франшизы Барбару Брокколи. Ранее агента в бондиане играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать" (2021). Прорыв в карьере Тейлор-Джонсон осуществил благодаря байопику "Стать Джоном Ленноном" 2009 году. В 2012-м он женился на режиссере этой ленты Сэм Тейлор-Вуд. Она старше него на 23 года. У пары два общих ребенка — девочки Уайлда Рэй и Роми Хиро. Аарон также известен по фильмам "Пипец", "Годзилла", "King’s Man: Начало" и другим. В британской экранизации "Анны Карениной" с Кирой Найтли он сыграл Вронского. Ранее в Сети считали претендентами на роль Бонда Тома Хиддлстона (41 год), Генри Кавилла (39 лет), Реге Пейджа (34 года), Тома Харди (45 лет) и Идриса Эльбу (50 лет). Однако последний, как таблоид сообщил в августе, прекратил переговоры с создателями ленты и отказался от участия в проекте. Выдвигались версии и о том, что Бондом будет женщина. Но Брокколи и Дэниел Крейг опровергли такую фанатскую гипотезу. В том же месяце в интернете появились слухи, что новый Бонд будет моложе своих предшественников. Ранее продюсеры выбирали актеров в возрасте сорока лет. Крейг, к примеру, приступил к съемкам в бондиане, когда ему было 38. Теперь же кинематографисты якобы хотят увидеть в образе шпиона 30-летнего артиста.

https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html

https://ria.ru/20221124/pirates-1833881799.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс бонд, дэниел крейг, джон леннон, том хиддлстон, генри кавилл, идрис эльба, том харди (эдвард харди), кира найтли