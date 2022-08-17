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Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
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Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда
Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда - РИА Новости, 17.08.2022
Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда
Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:22
2022-08-17T13:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс бонд
идрис эльба
дэниел крейг
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.Он был одним из фаворитов букмекеров. Но решил отказаться от проекта, потому что хочет заняться своей франшизой.По славам инсайдера, Эльба также предложил продюсерам Бондианы свой список актеров, которые могли бы воплотить образ агента 007. Кто именно попал в этот перечень, The Sun не указало. Ранее культового шпиона играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать". Среди фаворитов букмекеров на роль Джеймса Бонда также значатся Генри Кавилл ("Ведьмак", Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Реге Пейдж ("Бриджертоны").
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новости культуры, кино и сериалы, джеймс бонд, идрис эльба, дэниел крейг, знаменитости, звезды, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Бонд, Идрис Эльба, Дэниел Крейг, Знаменитости, звезды, Генри Кавилл
13:22 17.08.2022
 
Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда

Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда и предложил других кандидатов на нее

© AP Photo / Jordan StraussИдрис Эльба
Идрис Эльба - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.
Он был одним из фаворитов букмекеров. Но решил отказаться от проекта, потому что хочет заняться своей франшизой.
По славам инсайдера, Эльба также предложил продюсерам Бондианы свой список актеров, которые могли бы воплотить образ агента 007. Кто именно попал в этот перечень, The Sun не указало.
Ранее культового шпиона играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать".
© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
1 из 2
Кадр из сериала "Ведьмак"
© Netflix
© ShondaLand (2020)Кадр из сериала "Бриджертоны"
Кадр из сериала Бриджертоны
2 из 2
Кадр из сериала "Бриджертоны"
© ShondaLand (2020)
1 из 2
Кадр из сериала "Ведьмак"
© Netflix
2 из 2
Кадр из сериала "Бриджертоны"
© ShondaLand (2020)
Среди фаворитов букмекеров на роль Джеймса Бонда также значатся Генри Кавилл ("Ведьмак", Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Реге Пейдж ("Бриджертоны").
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжеймс БондИдрис ЭльбаДэниел КрейгЗнаменитостизвездыГенри Кавилл
 
 
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