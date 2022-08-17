Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.Он был одним из фаворитов букмекеров. Но решил отказаться от проекта, потому что хочет заняться своей франшизой.По славам инсайдера, Эльба также предложил продюсерам Бондианы свой список актеров, которые могли бы воплотить образ агента 007. Кто именно попал в этот перечень, The Sun не указало. Ранее культового шпиона играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать". Среди фаворитов букмекеров на роль Джеймса Бонда также значатся Генри Кавилл ("Ведьмак", Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Реге Пейдж ("Бриджертоны").
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