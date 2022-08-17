https://ria.ru/20220817/bond-1810175182.html

Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда

Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда - РИА Новости, 17.08.2022

Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Бонда

Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:22

2022-08-17T13:22

2022-08-17T13:22

культура

новости культуры

кино и сериалы

джеймс бонд

идрис эльба

дэниел крейг

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748528196_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_08c14fa30258b1cc6e00a8ad1c9b21d5.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Идрис Эльба прекратил переговоры на роль Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.Он был одним из фаворитов букмекеров. Но решил отказаться от проекта, потому что хочет заняться своей франшизой.По славам инсайдера, Эльба также предложил продюсерам Бондианы свой список актеров, которые могли бы воплотить образ агента 007. Кто именно попал в этот перечень, The Sun не указало. Ранее культового шпиона играл Дэниел Крейг. Последний фильм из серии с его участием — "Не время умирать". Среди фаворитов букмекеров на роль Джеймса Бонда также значатся Генри Кавилл ("Ведьмак", Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Реге Пейдж ("Бриджертоны").

https://ria.ru/20220816/azazel-1809965943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс бонд, идрис эльба, дэниел крейг, знаменитости, звезды, генри кавилл