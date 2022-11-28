https://ria.ru/20221128/bioterrorizm-1834811286.html

Россия и Казахстан предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом

Россия и Казахстан предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом

Россия и Казахстан предпринимают шаги по запуску многосторонних переговоров по конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:30

2022-11-28T16:30

2022-11-28T16:30

владимир путин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан предпринимают шаги по запуску многосторонних переговоров по конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Россия и Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Отмечается, что РФ и Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности."В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологичес­кого терроризма в рамках Конференции по разоружению", - добавляется в декларации.

https://ria.ru/20221128/biooruzhie-1834807863.html

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев