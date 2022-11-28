Россия и Казахстан предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом
Россия и Казахстан предпримут шаги по запуску переговоров по борьбе с биотерроризмом
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан предпринимают шаги по запуску многосторонних переговоров по конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Россия и Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Отмечается, что РФ и Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.
"В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - добавляется в декларации.
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