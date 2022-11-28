https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834690198.html

Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок

Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022

Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок

Прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:05

2022-11-28T11:05

2022-11-28T13:00

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.Как уточняется, первые пять лет подсудимый должен провести в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима.Прокуратура также предложила считать смягчающими обстоятельствами признание вины Бекмансуровым и состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения, из-за которых ему пришлось ампутировать часть ноги. По оценке гособвинения, у подсудимого шизоидное расстройство личности. При этом он может осознать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает."Считаю пожизненное наказание справедливым. Такое существо не должно нести свои мысли в мир. Жизнь за жизнь. От таких людей нужно ограждать этот мир", — заявил в суде отец погибшего при стрельбе студента Ярослава Арамелева.По версии прокуратуры, Тимур Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и себе. Чтобы воплотить мысли в реальность, он купил турецкое помповое ружье, а утром 20 сентября прошлого года пришел к кампусу Пермского государственного университета и открыл стрельбу по людям.Бекмансуров двигался от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, где убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что подсудимый добивал некоторых раненых выстрелами в упор.Фигуранта обвинили в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Подсудимый полностью признал свою вину.Также стало известно, что Бекмансуров признал иски на сумму более 25 миллионов рублей от потерпевших и родственников погибших в результате трагедии. Еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели и стен.

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html

https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834676036.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

пермский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермский край