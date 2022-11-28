Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834690198.html
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок
Прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:05
2022-11-28T13:00
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg
ПЕРМЬ, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.Как уточняется, первые пять лет подсудимый должен провести в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима.Прокуратура также предложила считать смягчающими обстоятельствами признание вины Бекмансуровым и состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения, из-за которых ему пришлось ампутировать часть ноги. По оценке гособвинения, у подсудимого шизоидное расстройство личности. При этом он может осознать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает."Считаю пожизненное наказание справедливым. Такое существо не должно нести свои мысли в мир. Жизнь за жизнь. От таких людей нужно ограждать этот мир", — заявил в суде отец погибшего при стрельбе студента Ярослава Арамелева.По версии прокуратуры, Тимур Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и себе. Чтобы воплотить мысли в реальность, он купил турецкое помповое ружье, а утром 20 сентября прошлого года пришел к кампусу Пермского государственного университета и открыл стрельбу по людям.Бекмансуров двигался от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, где убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что подсудимый добивал некоторых раненых выстрелами в упор.Фигуранта обвинили в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Подсудимый полностью признал свою вину.Также стало известно, что Бекмансуров признал иски на сумму более 25 миллионов рублей от потерпевших и родственников погибших в результате трагедии. Еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели и стен.
https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834676036.html
https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_10b36acb913ccf3cce9bbc324950467d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермский край
Стрельба в Пермском госуниверситете, Происшествия, Пермский край
11:05 28.11.2022 (обновлено: 13:00 28.11.2022)
 
Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненный срок

Прокурор запросил для устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова пожизненный срок

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.
"Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал прокурор.
Как уточняется, первые пять лет подсудимый должен провести в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима.
Прокуратура также предложила считать смягчающими обстоятельствами признание вины Бекмансуровым и состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения, из-за которых ему пришлось ампутировать часть ноги.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:58
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде
По оценке гособвинения, у подсудимого шизоидное расстройство личности. При этом он может осознать характер и опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает.
"Считаю пожизненное наказание справедливым. Такое существо не должно нести свои мысли в мир. Жизнь за жизнь. От таких людей нужно ограждать этот мир", — заявил в суде отец погибшего при стрельбе студента Ярослава Арамелева.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:02
Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года
По версии прокуратуры, Тимур Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и себе. Чтобы воплотить мысли в реальность, он купил турецкое помповое ружье, а утром 20 сентября прошлого года пришел к кампусу Пермского государственного университета и открыл стрельбу по людям.
Бекмансуров двигался от пропускного пункта к учебным корпусам и по коридорам зданий, где убил шесть человек и ранил еще 40. Прокурор уточнил, что подсудимый добивал некоторых раненых выстрелами в упор.
Фигуранта обвинили в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Подсудимый полностью признал свою вину.
Также стало известно, что Бекмансуров признал иски на сумму более 25 миллионов рублей от потерпевших и родственников погибших в результате трагедии. Еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели и стен.
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:32
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
 
Стрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала