https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html

Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей

Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 28.11.2022

Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей

Массовый убийца Тимур Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:09

2022-11-28T11:09

2022-11-28T11:09

происшествия

пермский краевой суд

пермский государственный университет

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Помимо исков от раненных им и родственников убитых людей, еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели, стен и другого имущества."Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]", - сказал Бекмансуров в суде.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).Бекмансуров полностью признал вину, ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828100860.html

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происшествия, пермский краевой суд, пермский государственный университет, россия, стрельба в пермском госуниверситете