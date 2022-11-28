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Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 28.11.2022
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
Массовый убийца Тимур Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:09
2022-11-28T11:09
2022-11-28T11:09
происшествия
пермский краевой суд
пермский государственный университет
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Помимо исков от раненных им и родственников убитых людей, еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели, стен и другого имущества."Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]", - сказал Бекмансуров в суде.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).Бекмансуров полностью признал вину, ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html
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происшествия, пермский краевой суд, пермский государственный университет, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Россия, Стрельба в Пермском госуниверситете
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
Пермский массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
Помимо исков от раненных им и родственников убитых людей, еще 275 тысяч рублей имущественного вреда предъявил ему госуниверситет за повреждение мебели, стен и другого имущества.
"Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]", - сказал Бекмансуров в суде.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Бекмансуров полностью признал вину, ему грозит пожизненное лишение свободы.