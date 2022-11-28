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"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми - РИА Новости, 28.11.2022
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"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми
"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми - РИА Новости, 28.11.2022
"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми
Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:09
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в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, фото с его участием опубликовало местное издание Nantucket Current.Посетительницы ресторана Lemon Press заметили за окном заведения прогуливающегося американского лидера и начали кричать ему, чтобы привлечь внимание. Байден, услышав их возгласы, помахал детям и подошел к окну. Тогда девочки и сделали фото с президентом США.По мнению Робинсон, на кадрах политик выглядит "пугающе".Джо Байден, которому недавно исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, сша, дети
В мире, Джо Байден, США, Дети
02:09 28.11.2022 (обновлено: 11:40 28.11.2022)
 
"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми

Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена, заглянувшего в окно к девочкам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, фото с его участием опубликовало местное издание Nantucket Current.
Посетительницы ресторана Lemon Press заметили за окном заведения прогуливающегося американского лидера и начали кричать ему, чтобы привлечь внимание. Байден, услышав их возгласы, помахал детям и подошел к окну. Тогда девочки и сделали фото с президентом США.
Совместное фото Байдена с детьми на острове Нантакет
Совместное фото Байдена с детьми на острове Нантакет
Совместное фото Байдена с детьми на острове Нантакет
По мнению Робинсон, на кадрах политик выглядит "пугающе".

"Как в фильме ужасов", кто-нибудь спасите детей", — написала в комментариях к публикации журналистка.

Джо Байден, которому недавно исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и проблемы со здоровьем.
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В миреДжо БайденСШАДети
 
 
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