02:09 28.11.2022 (обновлено: 11:40 28.11.2022)
"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми
Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена, заглянувшего в окно к девочкам
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, фото с его участием опубликовало местное издание Nantucket Current.
Посетительницы ресторана Lemon Press заметили за окном заведения прогуливающегося американского лидера и начали кричать ему, чтобы привлечь внимание. Байден, услышав их возгласы, помахал детям и подошел к окну. Тогда девочки и сделали фото с президентом США.
Совместное фото Байдена с детьми на острове Нантакет
Совместное фото Байдена с детьми на острове Нантакет
По мнению Робинсон, на кадрах политик выглядит "пугающе".
"Как в фильме ужасов", кто-нибудь спасите детей", — написала в комментариях к публикации журналистка.
Джо Байден, которому недавно исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и проблемы со здоровьем.