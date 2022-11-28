https://ria.ru/20221128/bayden-1834651688.html

"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми

"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми - РИА Новости, 28.11.2022

"Как в фильме ужасов": Байдена раскритиковали за странную выходку с детьми

Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:09

2022-11-28T02:09

2022-11-28T11:40

в мире

джо байден

сша

дети

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала президента США Джо Байдена, заглянувшего в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, фото с его участием опубликовало местное издание Nantucket Current.Посетительницы ресторана Lemon Press заметили за окном заведения прогуливающегося американского лидера и начали кричать ему, чтобы привлечь внимание. Байден, услышав их возгласы, помахал детям и подошел к окну. Тогда девочки и сделали фото с президентом США.По мнению Робинсон, на кадрах политик выглядит "пугающе".Джо Байден, которому недавно исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он часто попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221122/intervyu-1833237956.html

сша

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в мире, джо байден, сша, дети