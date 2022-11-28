https://ria.ru/20221128/arktika-1834766504.html

Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики

Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - РИА Новости, 28.11.2022

Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики

Правительство РФ выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям, эти средства пойдут на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:39

2022-11-28T14:39

2022-11-28T14:39

экономика

михаил мишустин

россия

арктика

архангельское

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.Как заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, соответствующее распоряжение подписано."Правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики… Подписано распоряжение о распределении свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей среди четырех российских субъектов", - сказал Мишустин.По его словам, деньги пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.

https://ria.ru/20221115/chibis-1831754940.html

россия

арктика

архангельское

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экономика, михаил мишустин, россия, арктика, архангельское