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Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - РИА Новости, 28.11.2022
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Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики
Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - РИА Новости, 28.11.2022
Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики
Правительство РФ выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям, эти средства пойдут на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:39
2022-11-28T14:39
экономика
михаил мишустин
россия
арктика
архангельское
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.Как заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, соответствующее распоряжение подписано."Правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики… Подписано распоряжение о распределении свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей среди четырех российских субъектов", - сказал Мишустин.По его словам, деньги пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.
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экономика, михаил мишустин, россия, арктика, архангельское
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Арктика, Архангельское
14:39 28.11.2022
 
Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики

Мушустин: правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей на развитие регионов Арктики

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики - Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, соответствующее распоряжение подписано.
"Правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики… Подписано распоряжение о распределении свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей среди четырех российских субъектов", - сказал Мишустин.
По его словам, деньги пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 19:26Мурманская область
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияАрктикаАрхангельское
 
 
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