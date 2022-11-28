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Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга

Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга - РИА Новости, 28.11.2022

Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга

Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Алмаза Ибраева по обвинению в убийстве женщины в ее квартире, где он делал ремонт, сообщила объединенная... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:04

2022-11-28T20:04

2022-11-28T20:21

происшествия

жилье

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Алмаза Ибраева по обвинению в убийстве женщины в ее квартире, где он делал ремонт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Накануне полиция сообщала о задержании гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который стал подозреваемым по делу об убийстве женщины, квартиру которой он ремонтировал. Там же между мешками со строительным мусором нашли ее тело, завернутое в полиэтилен.Как информирует городской главк СК РФ, ссора между предполагаемым убийцей и его жертвой возникла из-за ремонта."По версии следствия, обвиняемый 24 ноября… в квартире одного из домов по Студенческой улице во время внезапно возникшей ссоры по поводу проводимого им ремонта жестоко избил строительным инструментом 27-летнюю хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками", - рассказывают в следственном управлении.Пресс-служба судов Петербурга уточняет, что мужчина признал вину."Приморский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алмазу Ибраеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ… Срок меры – 26 января 2023 года", - заключает ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)