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Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга - РИА Новости, 28.11.2022
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Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга
Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга - РИА Новости, 28.11.2022
Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга
Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Алмаза Ибраева по обвинению в убийстве женщины в ее квартире, где он делал ремонт, сообщила объединенная... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:04
2022-11-28T20:21
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Алмаза Ибраева по обвинению в убийстве женщины в ее квартире, где он делал ремонт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Накануне полиция сообщала о задержании гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который стал подозреваемым по делу об убийстве женщины, квартиру которой он ремонтировал. Там же между мешками со строительным мусором нашли ее тело, завернутое в полиэтилен.Как информирует городской главк СК РФ, ссора между предполагаемым убийцей и его жертвой возникла из-за ремонта."По версии следствия, обвиняемый 24 ноября… в квартире одного из домов по Студенческой улице во время внезапно возникшей ссоры по поводу проводимого им ремонта жестоко избил строительным инструментом 27-летнюю хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками", - рассказывают в следственном управлении.Пресс-служба судов Петербурга уточняет, что мужчина признал вину."Приморский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алмазу Ибраеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ… Срок меры – 26 января 2023 года", - заключает ведомство.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:04 28.11.2022 (обновлено: 20:21 28.11.2022)
 
Суд арестовал рабочего, обвиняемого в убийстве жительницы Петербурга

Суд в Петербурге арестовал ремонтника, обвиненного в убийстве женщины в ее квартире

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Алмаза Ибраева по обвинению в убийстве женщины в ее квартире, где он делал ремонт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Накануне полиция сообщала о задержании гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который стал подозреваемым по делу об убийстве женщины, квартиру которой он ремонтировал. Там же между мешками со строительным мусором нашли ее тело, завернутое в полиэтилен.
Как информирует городской главк СК РФ, ссора между предполагаемым убийцей и его жертвой возникла из-за ремонта.
"По версии следствия, обвиняемый 24 ноября… в квартире одного из домов по Студенческой улице во время внезапно возникшей ссоры по поводу проводимого им ремонта жестоко избил строительным инструментом 27-летнюю хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками", - рассказывают в следственном управлении.
Пресс-служба судов Петербурга уточняет, что мужчина признал вину.
"Приморский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алмазу Ибраеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ… Срок меры – 26 января 2023 года", - заключает ведомство.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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