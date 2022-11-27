Рейтинг@Mail.ru
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/zelenskiy-1834595797.html
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского
Франция должна прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, который стремится начать третью мировую войну, заявил в интервью Sputnik депутат Национального... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:02
2022-11-27T17:27
владимир зеленский
николя дюпон-эньян
украина
франция
россия
европарламент
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, который стремится начать третью мировую войну, заявил в интервью Sputnik депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Зеленский жертвует своим народом, Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну против России", — сказал он, назвав президента Украины опасным человеком.Депутат также призвал Запад пойти на мирное соглашение с Россией, которое должно включать защиту русскоязычного населения Донбасса и нейтральный статус для Украины."Франция должна — как генерал де Голль во время войны во Вьетнаме, как Жак Ширак во время войны в Ираке — сохранить независимость в суждениях, стать арбитром и предложить свои услуги, чтобы действительно восстановить мир", — заключил он.Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предложил президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную и финансовую помощь.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/ssha-1834588042.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834580335.html
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_7f055201a5e502654a1ae3b3070216f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, николя дюпон-эньян, украина, франция, россия, европарламент, в мире
Владимир Зеленский, Николя Дюпон-Эньян, Украина, Франция, Россия, Европарламент, В мире
17:02 27.11.2022 (обновлено: 17:27 27.11.2022)
 
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского

Французский депутат Николя Дюпон-Эньян: Зеленский хочет втянуть Европу в войну с Россией

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, который стремится начать третью мировую войну, заявил в интервью Sputnik депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Зеленский жертвует своим народом, Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну против России", — сказал он, назвав президента Украины опасным человеком.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 16:18Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины
Депутат также призвал Запад пойти на мирное соглашение с Россией, которое должно включать защиту русскоязычного населения Донбасса и нейтральный статус для Украины.
"Франция должна — как генерал де Голль во время войны во Вьетнаме, как Жак Ширак во время войны в Ираке — сохранить независимость в суждениях, стать арбитром и предложить свои услуги, чтобы действительно восстановить мир", — заключил он.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 15:29
Европейцы пристыдили "помешавшуюся на Путине" главу ЕК за слова об Украине
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предложил президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную и финансовую помощь.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 12:40
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам
 
Владимир ЗеленскийНиколя Дюпон-ЭньянУкраинаФранцияРоссияЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала