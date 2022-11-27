17:02 27.11.2022 (обновлено: 17:27 27.11.2022)
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского
Французский депутат Николя Дюпон-Эньян: Зеленский хочет втянуть Европу в войну с Россией
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Франция должна прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, который стремится начать третью мировую войну, заявил в интервью Sputnik депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Зеленский жертвует своим народом, Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну против России", — сказал он, назвав президента Украины опасным человеком.
Депутат также призвал Запад пойти на мирное соглашение с Россией, которое должно включать защиту русскоязычного населения Донбасса и нейтральный статус для Украины.
"Франция должна — как генерал де Голль во время войны во Вьетнаме, как Жак Ширак во время войны в Ираке — сохранить независимость в суждениях, стать арбитром и предложить свои услуги, чтобы действительно восстановить мир", — заключил он.
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предложил президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную и финансовую помощь.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.