15:29 27.11.2022 (обновлено: 17:00 27.11.2022)
Европейцы пристыдили "помешавшуюся на Путине" главу ЕК за слова об Украине
Пользователи Twitter возмутились постом фон дер Ляйен о якобы вине Кремля в мировом голоде
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о годовщине голодомора вызвало возмущение у пользователей Twitter, которые обвинили ее в зацикливании на Путине.
В день памяти голодомора европейский политик призвала совместно с Киевом обеспечить глобальную продовольственную безопасность и заявила, что спустя 90 лет Москва якобы "снова использует продовольствие как оружие". В ответ читатели уличили главу ЕК в лицемерии и преследовании исключительно европейских интересов в ущерб помощи действительно нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.
"Вы уже помешались на Путине и Украине. Вам следует думать о Европе. Если я начну заниматься своими делами на работе, за которую я получаю зарплату, то меня уволят. Почему вы думаете, что это же правило не касается вас?" — поинтересовался комментатор.
"Во всем виноват Кремль? Я скорее поверю, что на вас лежит ответственность за происходящие. Вы лгунья и преступница", — добавил второй.
"Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия, напротив, разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам", — предупредил еще один читатель.
"Россия выступала за поставки своего зерна в страны Африки бесплатно через ЕС, но вы сами не позволили реализовать этот план. Именно вас стоит винить в превращении продовольствия в оружие!" — возмутился другой.
"Какая ирония в том, что вы прикладываете максимум усилий, чтобы затянуть конфликт на Украине, а после как ни в чем не бывало говорите о помощи Киеву для борьбы с голодом", — заявил пятый.
"Когда Украина поставляла зерно, то оно шло в Европу вместо Африки. Почему? Возможно, они не знали номер банковского счета Зеленского в швейцарском банке", — подметил один из пользователей.
С 22 июля действует зерновая сделка, подписанная при участии России, Турции, Украины и ООН. Она определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. На прошлой неделе сделку автоматически продлили еще на 120 дней.
Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции соглашение не работает: украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. По словам Владимира Путина, это Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, ответственность полностью лежит на нем.
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