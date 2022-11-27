https://ria.ru/20221127/udobreniya-1834534490.html

Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций

Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций - РИА Новости, 27.11.2022

Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций

Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:11

2022-11-27T09:11

2022-11-27T09:12

экономика

намибия

россия

санкции в отношении россии

санкции

реакция на санкции

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва."Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", - сказал он в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20221117/latviya-1832131237.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, намибия, россия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции