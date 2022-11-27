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Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций - РИА Новости, 27.11.2022
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:11
2022-11-27T09:11
2022-11-27T09:12
экономика
намибия
россия
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва."Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", - сказал он в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20221117/latviya-1832131237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, намибия, россия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Намибия, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
09:11 27.11.2022 (обновлено: 09:12 27.11.2022)
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
Посол Намибии Кашуупулва: удобрения подорожали в два раза из-за санкций против России