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Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций - РИА Новости, 27.11.2022
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Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций - РИА Новости, 27.11.2022
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:11
2022-11-27T09:12
экономика
намибия
россия
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва."Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", - сказал он в интервью РИА Новости.
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экономика, намибия, россия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Намибия, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
09:11 27.11.2022 (обновлено: 09:12 27.11.2022)
 
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций

Посол Намибии Кашуупулва: удобрения подорожали в два раза из-за санкций против России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удобрения подорожали более чем на 50% из-за санкций против РФ, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", - сказал он в интервью РИА Новости.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:20
Российские удобрения для бедных стран застряли в Латвии, заявили в МИД
 
ЭкономикаНамибияРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
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