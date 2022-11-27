https://ria.ru/20221127/kashuupulva-1834363604.html

Клеменс Х. Кашуупулва: Виндхук хочет стать энергетической столицей Африки

Клеменс Х. Кашуупулва: Виндхук хочет стать энергетической столицей Африки - РИА Новости, 27.11.2022

Клеменс Х. Кашуупулва: Виндхук хочет стать энергетической столицей Африки

Западные санкции, препятствующие экспорту российских удобрений, привели к тому, что их стоимость в Намибии увеличилась больше, чем в два раза, а это, в свою... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:00

2022-11-27T10:00

2022-11-27T10:00

интервью

намибия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

опек

shell

экономика

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Западные санкции, препятствующие экспорту российских удобрений, привели к тому, что их стоимость в Намибии увеличилась больше, чем в два раза, а это, в свою очередь, привело к росту цен на продовольствие. О том, сможет ли Виндхук получить удобрения, которые Россия предложила безвозмездно передать нуждающимся странам Африки, когда Намибия начнет добывать первую нефть, вступит ли в ОПЕК и как продвигается проект "Росатома" на урановом месторождении, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.– Господин посол, какой объем зерна и удобрений ваша страна импортирует из России? И как вы оцениваете продление зерновой сделки по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов?– В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке.Приятной новостью стало продление соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции через украинские порты. Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки.– Москва не раз говорила о том, что большая часть зерна из Украины поступает в европейские страны, а не в Африку и Азию. Как это сказалось на ситуации с продовольствием в вашей стране?– Да, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия – не исключение. Поэтому крайне важно отметить, что должно быть найдено долгосрочное решение по прекращению конфликта между Россией и Украиной и торговые отношения были восстановлены.– Россия предложила бесплатно передать зерно и удобрения в некоторые страны, есть ли Намибия в этом списке?– В большинстве случаев, когда Намибия получает пожертвование любого рода, согласно процедуре, оно распределяется с помощью дипломатических каналов. Министерство международных отношений и сотрудничества Республики Намибия и отраслевые министерства не осведомлены об этом списке. Вместе с тем, Намибия столкнулась с проблемой высокой стоимости производства сельскохозяйственных культур, включая затраты на удобрения. Если бы, согласно предложению, российские удобрения были безвозмездно переданы Намибии, то это в значительной степени поспособствовало решению проблемы и внесло вклад в усилия Намибии самостоятельно обеспечивать себя продовольствием.– В июне-июле текущего года несколько стран перестали покупать украинское зерно, в том числе и Намибия. С чем связан отказ Намибии от украинского зерна?– Намибия уже долгое время не импортировала зерно с Украины. Это исключительно коммерческое решение, принятое импортерами, частным сектором. В последний раз Намибия импортировала семена пшеницы и меслина с Украины в 2015 году – тогда сделка составила порядка 61 миллиона намибийских долларов (около 4 миллионов долларов США) за 18 тысяч тонн. Намибийские импортеры работают с несколькими торговыми партнерами по всему миру, с которыми у нас есть соглашения или договоренности о режиме наибольшего благоприятствования. В зависимости от рыночных условий и цен торговцы решают, откуда им импортировать зерно. Правительство не вмешивается и не ограничивает их в этом отношении.– Говоря о российско-намибийском сотрудничестве, планирует ли Виндхук увеличивать закупки товаров из Москвы, и напротив – заинтересована ли Намибия нарастить поставки собственной продукции в Россию? Существуют ли в настоящее время какие-либо логистические проблемы при экспорте товаров из Намибии в Россию и обратно?– Торговые отношения с Россией будут продолжаться, если только правительства двух стран не примут политическое решение, которое может повлиять на связи между двумя странами. При этом, любое нарушение транспортных цепочек может негативно сказаться на различных секторах и на розничной торговле с точки зрения перевозки людей и товаров из одного места в другое. Намибия поставляет в Россию виноград в небольшом количестве, составляющем менее 1% от общего объема экспорта. И, если есть сложности с логистикой, экспортеры скорее выберут другие рынки. Кстати, хотел бы отметить, что Намибия в настоящее время экспортирует в Россию не только виноград, но и устрицы.– В конце октября ответственная за нефтяной сектор в правительстве Намибии Мэгги Шино заявила о том, что Виндхук рассмотрит возможность подачи заявки на вступление в ОПЕК, если в ближайшие месяцы будут подвержены крупные запасы нефти на ее шельфе. Известно ли что-то о прогнозируемых объемах добычи на обнаруженных месторождениях?– Намибия в 2022 году открыла (месторождения – ред.) легкой нефти с попутным газом в двух скважинах (Venus-1 и Graft-1), пробуренных в бассейне реки Ориндж компаниями Total Energies и Shell. Компаниям необходимо провести оценочное бурение, чтобы определить коммерческую целесообразность. Бурение начнется в ноябре 2022 года, поэтому прогнозируемые объемы производства будут установлены только после этапа оценки.– Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года. Каков на сегодня прогноз по срокам?– Разработка нефтяного месторождения занимает в среднем от пяти до десяти лет. Нефтяные компании, обнаружившие месторождения в Намибии, пообещали ускорить разработку, и первая партия нефти ожидается примерно через пять лет. Однако, нужно принять к сведению, что на данном этапе еще не были разработаны и утверждены планы разработки месторождений, поэтому эти сроки будут определены только в будущем.– Среди перспективных проектов двустороннего сотрудничества – экспорт российских органических удобрений и восстановителей почвы, а также локализации производства данной продукции. Есть ли планы по наращиванию сотрудничества в данных вопросах? Насколько сильно повлияли санкции на перспективы экспорта российских удобрений в страну?– Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства, и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие.Для укрепления двусторонних торговых отношений Намибия и Россия в настоящее время инициируют подписание меморандума о взаимопонимании в области промышленности.– Как вы оцениваете масштаб нынешних инвестиций со стороны России и перспективы их возможного наращивания?– Россия не входит в число ведущих торговых партнеров Намибии, поэтому остается много возможностей для инвестиций.– В каких областях, с вашей точки зрения, российский бизнес мог бы делать вложения?– Россия обладает экспертизой в ряде областей, в которых она могла бы изучить инвестиционные возможности в Намибии. Во-первых, это энергетика – Намибия стремится стать столицей устойчивой энергетики Африки. Таким образом, множество возможностей открылось бы в сферах зеленого водорода, возобновляемых источников энергии и биотоплива. Во-вторых, сфера нефти и газа – благодаря недавно открытым нефтяным месторождениям в Намибии могут появиться возможности для деятельности как на среднем, так и конечном этапах производственного цикла, например, по строительству трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. В-третьих, в области зерна и пшеницы – Намибия обладает обширными плодородными землями для сельскохозяйственного производства и могла бы сотрудничать с Россией в этом отношении.– Какие условия может предложить Намибия, и насколько безопасно сейчас иностранному бизнесу в стране?– Намибия приветствует иностранные инвестиции и обеспечивает прочную основу для стабильной, демократической и развитой инфраструктуры, на которой можно строить бизнес. Правительство Намибии уделяет приоритетное внимание привлечению большего объема внутренних и иностранных инвестиций для стимулирования экономического роста, борьбы с безработицей и диверсификации экономики.– Российская компания "МКР Капитал" планирует создать в свободной экономической зоне порта "Уолфиш Бэй" упаковочное производство, обеспечивающее конкурентоспособность продукции в данном регионе. Обсуждается сотрудничество с намибийской компанией "Каптау Пэкенджинг" в части использования производимой ими упаковки. Можем ли мы говорить о возможном заключении соглашения?– Эти вопросы в настоящее время обсуждаются в рамках намибийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, результаты этих встреч будут определять возможность заключения соглашения.– Наблюдался ли в Намибии в последнее время рост туристического потока из России?– Туристический поток из России в Намибию в последнее время не изменился. Однако российские туристы выражают заинтересованность посетить Намибию.– Что насчет прямого авиасообщения в Намибию, есть ли какие-либо планы на этот счет?– Было сделано предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой. Однако этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти на национальном уровне.– Готова ли Намибия к саммиту Россия-Африка, который состоится в следующем году? Какие вопросы являются для вашей страны приоритетными при участии в саммите?– Действительно, Намибия была приглашена принять участие в саммите Россия-Африка, запланированном на следующий год. Однако параметры участия еще предстоит определить. Приоритетные вопросы также будут определены до созыва саммита.– Как вы оцениваете российско-намибийское сотрудничество в сфере образования?– В настоящее время ведутся переговоры между Университетом Намибии и Российским университетом дружбы народов о начале преподавания русского языка в университете Намибии, там с нетерпением ожидают завершения согласования всех деталей. Кроме того, продолжаются дискуссии между Намибийским университетом науки и технологий и Российской инженерной академией о возможном сотрудничестве в области авиации. Почти готовы к подписанию проекты меморандумов о взаимопонимании между министерством высшего образования и инноваций Намибии и министерством науки и высшего образования России по сотрудничеству в сферах науки и инноваций, а также в сфере технического и профессионального образования.Из-за пандемии COVID-19 намибийцы не могли получить стипендии для обучения в России. По состоянию на сентябрь 2022 года Россия предложила Намибии девять стипендий.– Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В стране работает дочерняя компания госкорпорации "Росатом" U1 Group, которая в 2018 году получила восемь лицензий на разведку урана. Три года назад власти Намибии продлили срок действия четырех лицензий U1 Group, что дало возможность возобновить геологоразведку в районе Аранос. Как вы оцениваете сотрудничество с "Росатомом" в сфере разведки урана?– Министерство горнорудной промышленности и энергетики не выявило нарушений закона о разведке и добыче полезных ископаемых в отношении разведочной деятельности Headsprings. Однако министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной реформы высказало обеспокоенность и поставило вопросы в отношении разрешений на забор воды.– Намерены ли стороны продолжать сотрудничество?– Между "Росатомом" и правительством Намибии нет серьезных разногласий. Однако, по-видимому, существуют проблемы с доверием местного населения, которое проживает в районе разведки. Они обеспокоены возможным загрязнением подземных вод в будущем из-за предложенного метода разработки месторождения. Предполагается, что впервые в Намибии будет использован метод выщелачивания, все остальные шахты используют традиционные методы, такие как открытый карьер или подземный. Поэтому "Росатому" необходимо провести дополнительную научную работу, чтобы убедить население в том, что загрязнения подземных вод не будет.– Не помешали ли санкции сотрудничеству с "Росатомом"?– Насколько я знаю, в Намибии не действуют никакие санкций против поисковых и разведочных работ "Росатома".

https://ria.ru/20221026/neft-1827058771.html

https://ria.ru/20220519/namibiya-1789550713.html

https://ria.ru/20221103/afrika-1829075562.html

https://ria.ru/20220727/zakharova-1805351043.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, намибия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", опек, shell, экономика