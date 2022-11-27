https://ria.ru/20221127/trevoga-1834534616.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:18
2022-11-27T09:18
2022-11-27T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
кировоградская область
днепропетровская область
черкасская область
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры. Первым сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, через несколько минут тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Кировоградская область, Днепропетровская область, Черкасская область
09:18 27.11.2022 (обновлено: 09:27 27.11.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины