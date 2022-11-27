https://ria.ru/20221127/tokaev-1834620121.html
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 27.11.2022
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:57
2022-11-27T19:57
2022-11-27T23:41
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
политика
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АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, сообщили в пресс-службе главы государства."Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Россию", — говорится в заявлении.В понедельник в Москве состоятся переговоры лидеров двух стран. Кроме того, они примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видео-конференц-связи.В прошлое воскресенье в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. По окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31 процента голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44 процента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, россия, политика
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Политика
19:57 27.11.2022 (обновлено: 23:41 27.11.2022)
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Москву
АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина
прибыл с официальным визитом в Россию", — говорится в заявлении.
В понедельник в Москве состоятся переговоры лидеров двух стран. Кроме того, они примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видео-конференц-связи.
В прошлое воскресенье в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. По окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31 процента голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44 процента.