https://ria.ru/20221127/svet-1834611895.html

На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия

На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия - РИА Новости, 27.11.2022

На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия

Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах, заявил глава МВД Денис Монастырский. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:14

2022-11-27T19:14

2022-11-27T19:14

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жкх

денис монастырский

денис шмыгаль

украина

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах, заявил глава МВД Денис Монастырский.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис монастырский, денис шмыгаль, украина, россия