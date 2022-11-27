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На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия - РИА Новости, 27.11.2022
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На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия
На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия - РИА Новости, 27.11.2022
На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия
Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах, заявил глава МВД Денис Монастырский. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:14
2022-11-27T19:14
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах, заявил глава МВД Денис Монастырский.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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В мире, ЖКХ, Денис Монастырский, Денис Шмыгаль, Украина, Россия
19:14 27.11.2022
 
На Украине из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия

Глава МВД Украины Монастырский: из-за отсутствия света участились случаи домашнего насилия

© Depositphotos.com / sdecoretЖенщина защищается от ударов мужчины.
Женщина защищается от ударов мужчины. - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Depositphotos.com / sdecoret
Женщина защищается от ударов мужчины.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах, заявил глава МВД Денис Монастырский.
"Выросло количество сообщений на горячие линии о домашнем насилии. Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации", - приводит слова Монастырского украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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