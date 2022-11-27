https://ria.ru/20221127/sobaki-1834523538.html

Кинолог объяснил, почему собаки постоянно испытывают чувство голода

Кинолог объяснил, почему собаки постоянно испытывают чувство голода - РИА Новости, 27.11.2022

Кинолог объяснил, почему собаки постоянно испытывают чувство голода

Многие собаководы могут с досадой замечать, что их питомец всё время просит есть, даже если приём пищи был несколько минут назад, однако у такого поведения... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T03:40

2022-11-27T03:40

2022-11-27T03:44

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Многие собаководы могут с досадой замечать, что их питомец всё время просит есть, даже если приём пищи был несколько минут назад, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, все это способствует быстрому перевариванию пищи, а, во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием", – сказал Голубев.Поэтому он призвал следить за питанием собаки, чтобы оно было сбалансированным, и не пугаться и пытаться докормить собаку, когда она будет просить ещё еды.В то же время причиной повышенного аппетита у собак также могут быть проблемы со здоровьем, в частности, нарушение обмена веществ, гастрит или паразиты, уточнил кинолог. Неполноценное или несбалансированное питание тоже может приводить к проблемам, потому что когда у собаки нарушен режим питания или её кормят едой со стола, то она не получает достаточно энергии, необходимых витаминов и полезных микроэлементов с пищей.Чтобы быть уверенным в том, что питомец постоянно просит есть по естественным причинам, Голубев посоветовал обратиться к ветеринарному врачу и исключить все проблемы со здоровьем. После этого нужно обратить внимание на режим кормления и качество пищи, к выбору корма нужно подходить очень тщательно."Изучите состав выбранного вами корма: там не должно быть ингредиентов низкого качества, ароматизаторов и вкусовых добавок. Всё это вызывает ещё больший аппетит и не дает ощущение сытости. Подбирайте корм, который перекроет энергетические потребности вашей собаки, а также не забывайте о физиологических особенностях вашего питомца", - порекомендовал Голубев.По его словам, ни в коем случае нельзя перекармливать животное. Именно хозяин должен контролировать количество корма и не поддаваться на просьбы собаки. Иначе это может привести к проблемам со здоровьем любимца. Кинолог отметил, что следует установить четкий режим кормления и исключить неограниченный подход к миске. Угощения со стола он считает порочной практикой, так как это только обучит собаку просить с ещё большим энтузиазмом, а впоследствии приведёт к серьезным заболеваниям.Голубев добавил, что постоянное чувство голода собаки должно быть только на руку ответственному собаководу, так как обучить питомца команде за кусочек лакомства проще, чем заставлять собаку что-либо сделать, когда она сыта.

https://ria.ru/20221124/sobaki-1833840962.html

https://ria.ru/20221124/sterilizatsiya-1833857143.html

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)