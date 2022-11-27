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Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/sklad-1834572661.html
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 27.11.2022
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:48
2022-11-27T15:10
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 тысячами крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221127/vsu-1834572338.html
россия
днепропетровск
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россия, днепропетровск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:48 27.11.2022 (обновлено: 15:10 27.11.2022)
 
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России склада со снарядами HIMARS у Днепропетровска

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 тысячами крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровскДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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