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Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 27.11.2022
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:48
2022-11-27T14:48
2022-11-27T15:10
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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безопасность
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 тысячами крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221127/vsu-1834572338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:48 27.11.2022 (обновлено: 15:10 27.11.2022)
Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России склада со снарядами HIMARS у Днепропетровска