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Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS - РИА Новости, 27.11.2022

Российские силы уничтожили украинский склад со снарядами HIMARS

Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:48

2022-11-27T14:48

2022-11-27T15:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 тысячами крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221127/vsu-1834572338.html

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Екатерина Зайцева

россия, днепропетровск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность