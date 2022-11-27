https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html

Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков

Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022

Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков

Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:52

2022-11-27T12:52

2022-11-27T13:44

в мире

сирия

россия

турция

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", — сказал он, напомнив, что после этого и лидер Турции, и представители России говорили о неудовлетворенности тем, как выполняются договоренности.Тем не менее Москва и Анкара способны разрешать противоречия, подчеркнул Песков.Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией, за пределами зоны турецкой операции "Источник мира", подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.Неделю назад турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В российском МИД предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834419730.html

сирия

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков