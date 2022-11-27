12:52 27.11.2022 (обновлено: 13:44 27.11.2022)
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков
Песков: отношения России и Турции позволяют решать разногласия по Сирии через переговоры
Флаги Турции и России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", — сказал он, напомнив, что после этого и лидер Турции, и представители России говорили о неудовлетворенности тем, как выполняются договоренности.
Тем не менее Москва и Анкара способны разрешать противоречия, подчеркнул Песков.
"Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров", — отметил он.
Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией, за пределами зоны турецкой операции "Источник мира", подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Неделю назад турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В российском МИД предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.
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