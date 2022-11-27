Рейтинг@Mail.ru
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков
Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:52
2022-11-27T13:44
в мире
сирия
россия
турция
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", — сказал он, напомнив, что после этого и лидер Турции, и представители России говорили о неудовлетворенности тем, как выполняются договоренности.Тем не менее Москва и Анкара способны разрешать противоречия, подчеркнул Песков.Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией, за пределами зоны турецкой операции "Источник мира", подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.Неделю назад турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В российском МИД предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.
https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834419730.html
сирия
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков
В мире, Сирия, Россия, Турция, Дмитрий Песков
12:52 27.11.2022 (обновлено: 13:44 27.11.2022)
 
Разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции, заявил Песков

Песков: отношения России и Турции позволяют решать разногласия по Сирии через переговоры

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги Турции и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Турция способны решать разногласия по Сирии путем диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", — сказал он, напомнив, что после этого и лидер Турции, и представители России говорили о неудовлетворенности тем, как выполняются договоренности.
Тем не менее Москва и Анкара способны разрешать противоречия, подчеркнул Песков.
"Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров", — отметил он.
Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией, за пределами зоны турецкой операции "Источник мира", подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских отрядов. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Неделю назад турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В российском МИД предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.
Последствия авиаударов со стороны Турции в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 10:56
Турецкие СМИ узнали подробности о наземной операции в Сирии
 
В миреСирияРоссияТурцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала