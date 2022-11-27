https://ria.ru/20221127/reys-1834538014.html

Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают

Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают - РИА Новости, 27.11.2022

Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают

Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:39

2022-11-27T09:39

2022-11-27T10:34

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>

https://ria.ru/20221127/pshenitsa-1834534874.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, намибия, виндхук, москва, новости - туризм