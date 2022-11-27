https://ria.ru/20221127/reys-1834538014.html
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают - РИА Новости, 27.11.2022
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают
Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:39
2022-11-27T09:39
2022-11-27T10:34
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>
https://ria.ru/20221127/pshenitsa-1834534874.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, намибия, виндхук, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Намибия, Виндхук, Москва, Новости - Туризм
09:39 27.11.2022 (обновлено: 10:34 27.11.2022)
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают
Посол в Москве: обращение о прямом авиарейсе между Россией и Намибией уже рассматривается