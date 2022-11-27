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Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают - РИА Новости, 27.11.2022
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Туризм
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Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают - РИА Новости, 27.11.2022
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают
Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:39
2022-11-27T10:34
туризм
россия
намибия
виндхук
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы &gt;&gt;
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россия, намибия, виндхук, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Намибия, Виндхук, Москва, Новости - Туризм
09:39 27.11.2022 (обновлено: 10:34 27.11.2022)
 
Посол: обращение о прямом рейсе между Россией и Намибией уже рассматривают

Посол в Москве: обращение о прямом авиарейсе между Россией и Намибией уже рассматривается

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой уже было сделано, но этот вопрос находится на рассмотрении у соответствующих органов власти на национальном уровне, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"Было сделано предложение о прямом рейсе между Виндхуком и Москвой. Однако этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти на национальном уровне", - сказал он в интервью агентству.
При этом он отметил, что российские туристы "выражают заинтересованность посетить Намибию".
Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>
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ТуризмРоссияНамибияВиндхукМоскваНовости - Туризм
 
 
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