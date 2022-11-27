19:36 27.11.2022 (обновлено: 19:42 27.11.2022)
Ребенок, пострадавший в результате ДТП в Москве, умер
ГИБДД: пострадавший в результате ДТП на улице Свободы в Москве ребенок умер
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве выросло до двух, в карете скорой помощи скончался ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
"Один из несовершеннолетних скончался в скорой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что женщина погибла, а один ребенок был госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы.
По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.
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