https://ria.ru/20221127/rebenok-1834617115.html

Ребенок, пострадавший в результате ДТП в Москве, умер

Ребенок, пострадавший в результате ДТП в Москве, умер - РИА Новости, 27.11.2022

Ребенок, пострадавший в результате ДТП в Москве, умер

Число погибших после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве выросло до двух, в карете скорой помощи скончался ребенок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:36

2022-11-27T19:36

2022-11-27T19:42

происшествия

москва

гибдд мвд рф

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авто

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших после наезда автомобиля на улице Свободы в Москве выросло до двух, в карете скорой помощи скончался ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы."Один из несовершеннолетних скончался в скорой помощи", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что женщина погибла, а один ребенок был госпитализирован после наезда автомобиля на улице Свободы.По данным прокуратуры, за рулем автомобиля Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, гибдд мвд рф, дети, авто, kia rio