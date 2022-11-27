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Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию - РИА Новости, 27.11.2022
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Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию
Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию - РИА Новости, 27.11.2022
Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию
Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:21
2022-11-27T09:21
экономика
россия
намибия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской продукции, заявил РИА Новости посол Намибии в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва."В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке", - сказал он в интервью РИА Новости.Посол отметил, что продление соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции через украинские порты стало "приятной новостью" для Намибии."Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки", - добавил он.
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экономика, россия, намибия
Экономика, Россия, Намибия
09:21 27.11.2022
 
Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию

Посол в Москве: доля импорта пшеницы из России в Намибию упадет ниже 10 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской продукции, заявил РИА Новости посол Намибии в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке", - сказал он в интервью РИА Новости.
Посол отметил, что продление соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции через украинские порты стало "приятной новостью" для Намибии.
"Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки", - добавил он.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
09:11
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
 
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