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Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию

Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию - РИА Новости, 27.11.2022

Посол в Москве заявил о падении доли импорта пшеницы из России в Намибию

Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:21

2022-11-27T09:21

2022-11-27T09:21

экономика

россия

намибия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской продукции, заявил РИА Новости посол Намибии в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва."В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке", - сказал он в интервью РИА Новости.Посол отметил, что продление соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции через украинские порты стало "приятной новостью" для Намибии."Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, намибия