Рейтинг@Mail.ru
На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html
На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол
На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол - РИА Новости, 27.11.2022
На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол
Мать детей, которые оказались в субботу в мороз одетые не по погоде на улице в Челябинске, привлекли к административной ответственности, семья состоит на... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:28
2022-11-27T18:28
происшествия
здоровье - общество
челябинск
россия
курчатовский район
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594624431_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_a7917f3896babd8db2f03f759fbacc9c.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мать детей, которые оказались в субботу в мороз одетые не по погоде на улице в Челябинске, привлекли к административной ответственности, семья состоит на профучете, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.Как сообщали местные СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов. Полиция поясняла, что от жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей. Мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские."Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Курчатовском районе Челябинска, где двое детей оказались на улице без теплой одежды. В отношении матери детей, 1987 года рождения, составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ранее она уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, семья состоит на учёте", - говорится в сообщении.Установлено, что в субботу она со своим знакомым употребляли спиртные напитки, после чего женщина заснула, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из подъезда, уточняется в сообщении. За ним вышли дети, 2018 года рождения, одетые не по погоде - соседи, увидев мальчика и девочку, вызвали полицейских, поясняется в сообщении.В дальнейшем работа с семьей будет продолжена всеми субъектами системы профилактики, добавляет полиция.
https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html
челябинск
россия
курчатовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594624431_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a7005404f74fb14eb0ce929922a6d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, челябинск, россия, курчатовский район, дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Челябинск, Россия, Курчатовский район, Дети
18:28 27.11.2022
 
На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол

В Челябинске на мать детей, оказавшихся на улице одетыми не по погоде, составили протокол

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРебенок переходит дорогу
Ребенок переходит дорогу - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ребенок переходит дорогу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мать детей, которые оказались в субботу в мороз одетые не по погоде на улице в Челябинске, привлекли к административной ответственности, семья состоит на профучете, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщали местные СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов. Полиция поясняла, что от жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей. Мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские.
"Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Курчатовском районе Челябинска, где двое детей оказались на улице без теплой одежды. В отношении матери детей, 1987 года рождения, составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ранее она уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, семья состоит на учёте", - говорится в сообщении.
Установлено, что в субботу она со своим знакомым употребляли спиртные напитки, после чего женщина заснула, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из подъезда, уточняется в сообщении. За ним вышли дети, 2018 года рождения, одетые не по погоде - соседи, увидев мальчика и девочку, вызвали полицейских, поясняется в сообщении.
В дальнейшем работа с семьей будет продолжена всеми субъектами системы профилактики, добавляет полиция.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 12:33
В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЧелябинскРоссияКурчатовский районДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала