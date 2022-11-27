https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html

На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол

На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол - РИА Новости, 27.11.2022

На мать детей, оказавшихся на улице без теплой одежды, составили протокол

Мать детей, которые оказались в субботу в мороз одетые не по погоде на улице в Челябинске, привлекли к административной ответственности, семья состоит на... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:28

2022-11-27T18:28

2022-11-27T18:28

происшествия

здоровье - общество

челябинск

россия

курчатовский район

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594624431_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_a7917f3896babd8db2f03f759fbacc9c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мать детей, которые оказались в субботу в мороз одетые не по погоде на улице в Челябинске, привлекли к административной ответственности, семья состоит на профучете, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.Как сообщали местные СМИ, в Челябинске в субботу вечером на улице жители заметили мужчину, который шел с двумя детьми – мальчиком и девочкой, но девочка была без шапки и теплых брюк. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла более -20 градусов. Полиция поясняла, что от жителей подъезда жилого дома поступило соответствующее сообщение. Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он не является отцом детей. Мать детей также установлена, ее опрашивают полицейские."Сотрудниками полиции установлены все обстоятельства и участники инцидента в Курчатовском районе Челябинска, где двое детей оказались на улице без теплой одежды. В отношении матери детей, 1987 года рождения, составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ранее она уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, семья состоит на учёте", - говорится в сообщении.Установлено, что в субботу она со своим знакомым употребляли спиртные напитки, после чего женщина заснула, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел из подъезда, уточняется в сообщении. За ним вышли дети, 2018 года рождения, одетые не по погоде - соседи, увидев мальчика и девочку, вызвали полицейских, поясняется в сообщении.В дальнейшем работа с семьей будет продолжена всеми субъектами системы профилактики, добавляет полиция.

https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html

челябинск

россия

курчатовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, челябинск, россия, курчатовский район, дети