https://ria.ru/20221127/protesty-1834634318.html

Полиция предупредила жителей Кишинева о протесте оппозиции в понедельник

Полиция предупредила жителей Кишинева о протесте оппозиции в понедельник - РИА Новости, 27.11.2022

Полиция предупредила жителей Кишинева о протесте оппозиции в понедельник

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) МВД Молдавии предупредил жителей Кишинева о готовящемся в понедельник масштабном митинге оппозиции перед зданием... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:31

2022-11-27T21:31

2022-11-27T21:31

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный инспекторат полиции (ГИП) МВД Молдавии предупредил жителей Кишинева о готовящемся в понедельник масштабном митинге оппозиции перед зданием генеральной прокуратуры.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование."Одна из политических партий проведет митинг перед зданием генпрокуратуры в центре Кишинева 28 ноября в 13.00(14.00 мск). Участникам акции запрещено перекрывать дорожное движение и мешать другим людям. Учитывая, что все мероприятия, которые проходили до сих пор, не были мирными и были нацелены на дестабилизацию ситуации, напоминаем, что организаторы протеста несут ответственность за все, что там происходит", - говорится в опубликованном в воскресенье в соцсетях заявлении полицейского ведомства.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей литвиненко, кишинев, молдавия, россия