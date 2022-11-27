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Эксперт назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной - РИА Новости, 27.11.2022
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Эксперт назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной
Эксперт назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной - РИА Новости, 27.11.2022
Эксперт назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной
Запад, вводя "потолок" цен на российскую нефть, действует необдуманно, он хочет снизить доходы России, но такие меры опасны для всей мировой экономики, и для... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:08
2022-11-27T11:08
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
великобритания
германия
российская академия наук
g7
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад, вводя "потолок" цен на российскую нефть, действует необдуманно, он хочет снизить доходы России, но такие меры опасны для всей мировой экономики, и для стран, принимающих такие решения, прежде всего, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны", - сказал Широв. "Но ведь основная проблема наша сейчас в том, что мы не можем потратить значительную часть этих экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров. Не можем мы формировать и резервы в валютах развитых стран", - добавил эксперт.Именно поэтому доллар, по его словам, стал для РФ токсичной валютой. "Поэтому, сдерживая наши доходы и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не добиваются краткосрочных целей по давлению на российскую экономику",- подчеркнул Широв. Он также заметил, что странно, что до этого решения додумались государства, считающие себя лидерами рыночных отношений."Ведь оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, германия, российская академия наук, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Германия, Российская академия наук, G7, Санкции в отношении России
11:08 27.11.2022
 
Эксперт назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной

Эксперт Широв назвал идею Запада о потолке цен на российскую нефть непродуманной и опасной

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад, вводя "потолок" цен на российскую нефть, действует необдуманно, он хочет снизить доходы России, но такие меры опасны для всей мировой экономики, и для стран, принимающих такие решения, прежде всего, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 09:17
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
"Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны", - сказал Широв. "Но ведь основная проблема наша сейчас в том, что мы не можем потратить значительную часть этих экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров. Не можем мы формировать и резервы в валютах развитых стран", - добавил эксперт.
Именно поэтому доллар, по его словам, стал для РФ токсичной валютой. "Поэтому, сдерживая наши доходы и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не добиваются краткосрочных целей по давлению на российскую экономику",- подчеркнул Широв. Он также заметил, что странно, что до этого решения додумались государства, считающие себя лидерами рыночных отношений.
"Ведь оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 01:52
СМИ: ЕС отложил обсуждение уровня лимита цен на нефть до следующей недели
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияВеликобританияГерманияРоссийская академия наукG7Санкции в отношении России
 
 
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