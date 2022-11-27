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Признание генсека НАТО касательно помощи Киеву взбесило немцев - РИА Новости, 27.11.2022
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Признание генсека НАТО касательно помощи Киеву взбесило немцев
Признание генсека НАТО касательно помощи Киеву взбесило немцев - РИА Новости, 27.11.2022
Признание генсека НАТО касательно помощи Киеву взбесило немцев
Читатели немецкого издания Welt раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о необходимости наращивать военную помощь Украине,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T13:07
2022-11-27T14:57
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
германия
нато
welt
политика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о необходимости наращивать военную помощь Украине, несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкиваются жители западных стран.При этом он отметил, что решающее значение имеет поддержка из Германии, так как немецкое оружие "спасает жизни"."Украинский кризис отчаянно нуждается в политическом решении, но Столтенберг — сторонник войны, застрявший в средних веках, когда победитель определялся только на поле боя", — написал один из пользователей."Слова Столтенберга напоминают пропаганду "Четвертого рейха", — отметил другой."Интересно, НАТО когда-нибудь призывала страны к мирным переговорам? Или без войн сложнее набивать карманы?" — задался вопросом еще один участник обсуждения."Уничтожить оружие и наконец-то договориться! Приближается зима, а расплачиваться за нее приходится мирным жителям", — подчеркнул комментатор."Лично для меня стало новостью, что оружие спасает жизни. Я всегда думал, что оно убивает. Столтенберг не прекращает удивлять меня", — признался пятый пользователь."Оружие никогда не спасало жизни. Жизни спасают мирные переговоры. Эта страсть представителей НАТО к оружию абсурдна. Сколькими людьми еще нужно пожертвовать, чтобы ваша совесть наконец-то проснулась", — не сдержал эмоций читатель.В интервью Welt генсек НАТО говорил, что помощь Украине дорого обходится гражданам западных стран, но ее все равно следует наращивать, хотя для многих европейских домохозяйств наступили непростые времена из-за роста расходов на продукты и электроэнергию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html
https://ria.ru/20221127/germaniya-1834532981.html
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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, германия, нато, welt, политика
Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Киев, Германия, НАТО, Welt, Политика
13:07 27.11.2022 (обновлено: 14:57 27.11.2022)
 
Признание генсека НАТО касательно помощи Киеву взбесило немцев

Читатели Welt обрушились Столтенберга, призвавшего Запад терпеть лишения из-за Украины

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о необходимости наращивать военную помощь Украине, несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкиваются жители западных стран.
При этом он отметил, что решающее значение имеет поддержка из Германии, так как немецкое оружие "спасает жизни".
"Украинский кризис отчаянно нуждается в политическом решении, но Столтенберг — сторонник войны, застрявший в средних веках, когда победитель определялся только на поле боя", — написал один из пользователей.
"Слова Столтенберга напоминают пропаганду "Четвертого рейха", — отметил другой.
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"Интересно, НАТО когда-нибудь призывала страны к мирным переговорам? Или без войн сложнее набивать карманы?" — задался вопросом еще один участник обсуждения.
"Уничтожить оружие и наконец-то договориться! Приближается зима, а расплачиваться за нее приходится мирным жителям", — подчеркнул комментатор.
"Лично для меня стало новостью, что оружие спасает жизни. Я всегда думал, что оно убивает. Столтенберг не прекращает удивлять меня", — признался пятый пользователь.
"Оружие никогда не спасало жизни. Жизни спасают мирные переговоры. Эта страсть представителей НАТО к оружию абсурдна. Сколькими людьми еще нужно пожертвовать, чтобы ваша совесть наконец-то проснулась", — не сдержал эмоций читатель.
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В интервью Welt генсек НАТО говорил, что помощь Украине дорого обходится гражданам западных стран, но ее все равно следует наращивать, хотя для многих европейских домохозяйств наступили непростые времена из-за роста расходов на продукты и электроэнергию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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