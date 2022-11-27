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Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам - РИА Новости, 27.11.2022
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Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам - РИА Новости, 27.11.2022
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам
Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:40
2022-11-27T14:13
в мире
нато
россия
украина
киев
йенс столтенберг
сергей лавров
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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Рост счетов на продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе", - заявил он.Однако странам Европы, невзирая на такую цену, следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину", считает Столтенберг.Особо генсек НАТО отметил помощь со стороны Германии, которая поставляет стране системы ПВО и гаубицы. "Оружие из Германии спасает жизни", - подчеркнул он.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, нато, россия, украина, киев, йенс столтенберг, сергей лавров
В мире, НАТО, Россия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров
12:40 27.11.2022 (обновлено: 14:13 27.11.2022)
 
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поддержка Киева дорого обходится жителям стран Запада

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Рост счетов на продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе", - заявил он.
Однако странам Европы, невзирая на такую цену, следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину", считает Столтенберг.
Особо генсек НАТО отметил помощь со стороны Германии, которая поставляет стране системы ПВО и гаубицы. "Оружие из Германии спасает жизни", - подчеркнул он.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 02:00Специальная военная операция на Украине
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В миреНАТОРоссияУкраинаКиевЙенс СтолтенбергСергей Лавров
 
 
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