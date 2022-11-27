https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html

Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам

Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам - РИА Новости, 27.11.2022

Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам

Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:40

2022-11-27T12:40

2022-11-27T14:13

в мире

нато

россия

украина

киев

йенс столтенберг

сергей лавров

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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в конечном итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима, заявил в воскресенье в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Рост счетов на продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе", - заявил он.Однако странам Европы, невзирая на такую цену, следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину", считает Столтенберг.Особо генсек НАТО отметил помощь со стороны Германии, которая поставляет стране системы ПВО и гаубицы. "Оружие из Германии спасает жизни", - подчеркнул он.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, россия, украина, киев, йенс столтенберг, сергей лавров