https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии - РИА Новости, 27.11.2022
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:38
2022-11-27T09:38
2022-11-27T10:33
экономика
россия
намибия
украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с продовольственной безопасностью в стране, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.По его словам, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия - не исключение.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>
https://ria.ru/20221127/udobreniya-1834534490.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, намибия, украина
Экономика, Россия, Намибия, Украина
09:38 27.11.2022 (обновлено: 10:33 27.11.2022)
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
Посол Кашуупулва: передача удобрений из России решит проблемы с продовольствием в Намибии
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с продовольственной безопасностью в стране, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"Намибия столкнулась с проблемой высокой стоимости производства сельскохозяйственных культур, включая затраты на удобрения. Если бы, согласно предложению, российские удобрения были безвозмездно переданы Намибии, то это в значительно степени поспособствовало решению проблемы (с продовольственной безопасностью в стране - ред.) и внесло вклад в усилия Намибии самостоятельно обеспечивать себя продовольствием", - сказал посол в интервью РИА Новости.
По его словам, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия - не исключение.
"Поэтому крайне важно отметить, что должно быть найдено долгосрочное решение по прекращению конфликта между Россией и Украиной и торговые отношения были восстановлены", - подчеркнул он.
Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.