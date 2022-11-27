https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html

Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии

Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии - РИА Новости, 27.11.2022

Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии

В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:38

2022-11-27T09:38

2022-11-27T10:33

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с продовольственной безопасностью в стране, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.По его словам, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия - не исключение.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>

https://ria.ru/20221127/udobreniya-1834534490.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, намибия, украина