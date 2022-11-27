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Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии - РИА Новости, 27.11.2022
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Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии - РИА Новости, 27.11.2022
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:38
2022-11-27T10:33
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с продовольственной безопасностью в стране, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.По его словам, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия - не исключение.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы &gt;&gt;
https://ria.ru/20221127/udobreniya-1834534490.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
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экономика, россия, намибия, украина
Экономика, Россия, Намибия, Украина
09:38 27.11.2022 (обновлено: 10:33 27.11.2022)
 
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии

Посол Кашуупулва: передача удобрений из России решит проблемы с продовольствием в Намибии

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству удобрений
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода по производству удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В случае внесения Намибии в список на получение российских удобрений на безвозмездной основе, это в значительной степени поспособствует решению проблем с продовольственной безопасностью в стране, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
"Намибия столкнулась с проблемой высокой стоимости производства сельскохозяйственных культур, включая затраты на удобрения. Если бы, согласно предложению, российские удобрения были безвозмездно переданы Намибии, то это в значительно степени поспособствовало решению проблемы (с продовольственной безопасностью в стране - ред.) и внесло вклад в усилия Намибии самостоятельно обеспечивать себя продовольствием", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 09:11
Посол Намибии рассказал о росте цен на удобрения из-за санкций
По его словам, блокирование российского экспорта зерна и удобрений негативно сказалось на ситуации с продовольственной безопасностью во многих африканских странах, и Намибия - не исключение.
"Поэтому крайне важно отметить, что должно быть найдено долгосрочное решение по прекращению конфликта между Россией и Украиной и торговые отношения были восстановлены", - подчеркнул он.
Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
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