Рейтинг@Mail.ru
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/mery-1834581966.html
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ - РИА Новости, 27.11.2022
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ
Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:38
2022-11-27T15:38
виктор бондарев
россия
сша
украина
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии Вашингтона, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.По мнению политика, "биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов". "Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против "неугодных" стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш", - подчеркнул он.Поэтому нам следует "незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии", написал законодатель. У России есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы, отметил глава комитета СФ.Бондарев уточнил, что в составе парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине изучал американские "достижения" на этой ниве. "США выводили в этих лабораториях опасные болезни и фактически испытывали их на украинцах: в результате такой работы на Украине периодически происходили вспышки разных заболеваний", - заключил он.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_97:120:2668:2048_1920x0_80_0_0_376af0672adc57e6211d0708e02bee49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бондарев, россия, сша, украина, совет федерации рф
Виктор Бондарев, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ
15:38 27.11.2022
 
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ

Сенатор Бондарев: России следует принять меры против биологической агрессии США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии Вашингтона, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Известие о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью. США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению политика, "биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов". "Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против "неугодных" стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш", - подчеркнул он.
Поэтому нам следует "незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии", написал законодатель. У России есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы, отметил глава комитета СФ.
Бондарев уточнил, что в составе парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине изучал американские "достижения" на этой ниве. "США выводили в этих лабораториях опасные болезни и фактически испытывали их на украинцах: в результате такой работы на Украине периодически происходили вспышки разных заболеваний", - заключил он.
Работник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 17:22Распространение коронавируса
Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса
 
Виктор БондаревРоссияСШАУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала