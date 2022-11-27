России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ
Сенатор Бондарев: России следует принять меры против биологической агрессии США
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии Вашингтона, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Известие о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью. США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению политика, "биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов". "Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против "неугодных" стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш", - подчеркнул он.
Поэтому нам следует "незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии", написал законодатель. У России есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы, отметил глава комитета СФ.
Бондарев уточнил, что в составе парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине изучал американские "достижения" на этой ниве. "США выводили в этих лабораториях опасные болезни и фактически испытывали их на украинцах: в результате такой работы на Украине периодически происходили вспышки разных заболеваний", - заключил он.