https://ria.ru/20221127/mery-1834581966.html

России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ

России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ - РИА Новости, 27.11.2022

России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ

Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:38

2022-11-27T15:38

2022-11-27T15:38

виктор бондарев

россия

сша

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разработанный в США вариант коронавируса нацелен на геополитических конкурентов Штатов, России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии Вашингтона, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.По мнению политика, "биологическое оружие США нацелено на идеологических и геополитических конкурентов". "Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против "неугодных" стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш", - подчеркнул он.Поэтому нам следует "незамедлительно принять меры противодействия против американской биологической агрессии", написал законодатель. У России есть навыки по борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, отличные специалисты в области фундаментальной и прикладной медицины, техническая и технологическая база, а также мощности для создания вакцин и лекарств против новой угрозы, отметил глава комитета СФ.Бондарев уточнил, что в составе парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине изучал американские "достижения" на этой ниве. "США выводили в этих лабораториях опасные болезни и фактически испытывали их на украинцах: в результате такой работы на Украине периодически происходили вспышки разных заболеваний", - заключил он.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

виктор бондарев, россия, сша, украина, совет федерации рф