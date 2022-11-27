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В Мадриде прошла антиправительственная акция - РИА Новости, 27.11.2022
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В Мадриде прошла антиправительственная акция
В Мадриде прошла антиправительственная акция - РИА Новости, 27.11.2022
В Мадриде прошла антиправительственная акция
Многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная испанской ультраправой партией Vox, прошла в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:08
2022-11-27T18:42
в мире
педро санчес
мадрид
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МАДРИД, 27 ноя — РИА Новости. Многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная испанской ультраправой партией Vox, прошла в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.Протестующие требуют отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса, правительство которого, по их мнению, не может уберечь граждан страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину."Целое поколение не может пустить корни и создать семью в этой стране, &lt;…&gt; работники и их семьи не могут оплатить потребительскую корзину, счета за электричество и топливо. И кто от этого страдает? Они — правительство — не страдают", — заявил секретарь профсоюза "Солидарность" Родриго Алонсо.Также протестующие резко высказались против решения центрального правительства Испании заменить статью Уголовного кодекса "Бунт", по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью "Массовые беспорядки в тяжелой форме", что должно привести к значительному смягчению санкции по ней. Таким образом, максимальное наказание за подобное преступление будет снижено — с 15 лет тюремного заключения до пяти.Сотрудники полиции сообщили корреспонденту РИА Новости, что на манифестацию вышли около 30 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют о более чем 80 тысячах участников.
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Испанцы вышли на акцию протеста в Мадриде против премьера страны
Испанцы вышли на акцию протеста в Мадриде против премьера страны
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в мире, педро санчес, мадрид
В мире, Педро Санчес, Мадрид
18:08 27.11.2022 (обновлено: 18:42 27.11.2022)
 
В Мадриде прошла антиправительственная акция

В Мадриде прошла многотысячная антиправительственная акция, организованная партией Vox

Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 ноя — РИА Новости. Многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная испанской ультраправой партией Vox, прошла в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Протестующие требуют отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса, правительство которого, по их мнению, не может уберечь граждан страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину.
"Целое поколение не может пустить корни и создать семью в этой стране, <…> работники и их семьи не могут оплатить потребительскую корзину, счета за электричество и топливо. И кто от этого страдает? Они — правительство — не страдают", — заявил секретарь профсоюза "Солидарность" Родриго Алонсо.
Также протестующие резко высказались против решения центрального правительства Испании заменить статью Уголовного кодекса "Бунт", по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью "Массовые беспорядки в тяжелой форме", что должно привести к значительному смягчению санкции по ней. Таким образом, максимальное наказание за подобное преступление будет снижено — с 15 лет тюремного заключения до пяти.
Сотрудники полиции сообщили корреспонденту РИА Новости, что на манифестацию вышли около 30 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют о более чем 80 тысячах участников.
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