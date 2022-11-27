СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП в Москве
СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП на улице Свободы в Москве
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого погибли женщина и ее ребенок, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее МВД сообщали РИА Новости, что авария произошла в воскресенье вечером на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. Сама женщина и один ребенок скончались, второй малолетний госпитализирован.
По данным столичной прокуратуры, за рулем Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске.
"Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщила Иванова.
Она добавила, что при получении дела следователи СК приступят к установлению полной картины произошедшего.