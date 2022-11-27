https://ria.ru/20221127/dtp-1834646328.html

СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП в Москве

СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП в Москве - РИА Новости, 27.11.2022

СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП в Москве

Следственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого погибли женщина и ее... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T23:52

2022-11-27T23:52

2022-11-27T23:52

происшествия

авто

россия

следственный комитет россии (ск рф)

kia rio

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела по факту ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого погибли женщина и ее ребенок, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее МВД сообщали РИА Новости, что авария произошла в воскресенье вечером на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. Сама женщина и один ребенок скончались, второй малолетний госпитализирован.По данным столичной прокуратуры, за рулем Kia была 37-летняя женщина. Погибшая женщина шла по тротуару с двумя детьми, один ребенок находился в коляске."Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщила Иванова.Она добавила, что при получении дела следователи СК приступят к установлению полной картины произошедшего.

https://ria.ru/20221123/miiigaik-1833312286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), kia rio