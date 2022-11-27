Рейтинг@Mail.ru
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834618582.html
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного - РИА Новости, 27.11.2022
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:45
2022-11-27T19:45
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
михаил исаев
николай панков
саратов
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577537912_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_2ca4d970d3cf073dce9c4fd19768bfb4.jpg
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, считает председатель областной думы Михаил Исаев (ЕР).Ранее депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) опубликовал видео, на котором запечатлена беседа с охранником паба, который заявляет, что согласно правилам заведения, никто в форме, в том числе военной, за исключением полицейской, войти в заведение не может. Парламентарий заявил, что наказание для заведения должно быть жестким, оценку действиям его сотрудников должны дать правоохранительные органы."Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова. Со слов очевидцев, добровольца спецоперации не пустили в заведение из-за того, что он был в военной форме. В то же время, как утверждают авторы обращения, в своих пабликах данное заведение выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму. Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум - если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела", - написал Исаев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.Исаев также предложил развернуть призывной пункт возле бара в рамках осенней призывной кампании."Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания", - отметил спикер облдумы.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577537912_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_970314642d263eeae5ae7043d6534f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, михаил исаев, николай панков, саратов, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Михаил Исаев, Николай Панков, Саратов, Единая Россия, Госдума РФ
19:45 27.11.2022
 
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного

Спикер саратовской облдумы Исаев потребовал извинений от бара, куда не пустили добровольца

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкБармен наливает коктейль
Бармен наливает коктейль - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Бармен наливает коктейль. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, считает председатель областной думы Михаил Исаев (ЕР).
Ранее депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) опубликовал видео, на котором запечатлена беседа с охранником паба, который заявляет, что согласно правилам заведения, никто в форме, в том числе военной, за исключением полицейской, войти в заведение не может. Парламентарий заявил, что наказание для заведения должно быть жестким, оценку действиям его сотрудников должны дать правоохранительные органы.
"Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова. Со слов очевидцев, добровольца спецоперации не пустили в заведение из-за того, что он был в военной форме. В то же время, как утверждают авторы обращения, в своих пабликах данное заведение выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму. Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум - если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела", - написал Исаев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.
Исаев также предложил развернуть призывной пункт возле бара в рамках осенней призывной кампании.
"Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания", - отметил спикер облдумы.
Депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 11:46Специальная военная операция на Украине
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоМихаил ИсаевНиколай ПанковСаратовЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала