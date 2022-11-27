https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834618582.html

Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного

Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного - РИА Новости, 27.11.2022

Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного

Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:45

2022-11-27T19:45

2022-11-27T19:45

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

михаил исаев

николай панков

саратов

единая россия

госдума рф

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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, считает председатель областной думы Михаил Исаев (ЕР).Ранее депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) опубликовал видео, на котором запечатлена беседа с охранником паба, который заявляет, что согласно правилам заведения, никто в форме, в том числе военной, за исключением полицейской, войти в заведение не может. Парламентарий заявил, что наказание для заведения должно быть жестким, оценку действиям его сотрудников должны дать правоохранительные органы."Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова. Со слов очевидцев, добровольца спецоперации не пустили в заведение из-за того, что он был в военной форме. В то же время, как утверждают авторы обращения, в своих пабликах данное заведение выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму. Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум - если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела", - написал Исаев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.Исаев также предложил развернуть призывной пункт возле бара в рамках осенней призывной кампании."Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания", - отметил спикер облдумы.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html

саратов

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, михаил исаев, николай панков, саратов, единая россия, госдума рф