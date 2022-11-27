https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834618582.html
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного - РИА Новости, 27.11.2022
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:45
2022-11-27T19:45
2022-11-27T19:45
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
михаил исаев
николай панков
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, считает председатель областной думы Михаил Исаев (ЕР).Ранее депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) опубликовал видео, на котором запечатлена беседа с охранником паба, который заявляет, что согласно правилам заведения, никто в форме, в том числе военной, за исключением полицейской, войти в заведение не может. Парламентарий заявил, что наказание для заведения должно быть жестким, оценку действиям его сотрудников должны дать правоохранительные органы."Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова. Со слов очевидцев, добровольца спецоперации не пустили в заведение из-за того, что он был в военной форме. В то же время, как утверждают авторы обращения, в своих пабликах данное заведение выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму. Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум - если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела", - написал Исаев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.Исаев также предложил развернуть призывной пункт возле бара в рамках осенней призывной кампании."Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания", - отметил спикер облдумы.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил исаев, николай панков, саратов, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Михаил Исаев, Николай Панков, Саратов, Единая Россия, Госдума РФ
Спикер саратовской облдумы осудил работников бара, куда не пустили военного
Спикер саратовской облдумы Исаев потребовал извинений от бара, куда не пустили добровольца
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники бара в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме, должны извиниться перед ним, а правоохранительным органам следует изучить эту ситуацию, считает председатель областной думы Михаил Исаев (ЕР).
Ранее депутат Госдумы
от региона Николай Панков
(ЕР) опубликовал видео, на котором запечатлена беседа с охранником паба, который заявляет, что согласно правилам заведения, никто в форме, в том числе военной, за исключением полицейской, войти в заведение не может. Парламентарий заявил, что наказание для заведения должно быть жестким, оценку действиям его сотрудников должны дать правоохранительные органы.
"Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова. Со слов очевидцев, добровольца спецоперации не пустили в заведение из-за того, что он был в военной форме. В то же время, как утверждают авторы обращения, в своих пабликах данное заведение выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму. Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум, участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение, как максимум - если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела", - написал Исаев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие не заслуживают такого отношения.
Исаев также предложил развернуть призывной пункт возле бара в рамках осенней призывной кампании.
"Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания", - отметил спикер облдумы.