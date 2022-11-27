19:18 27.11.2022 (обновлено: 20:05 27.11.2022)
Депутат потребовал наказать паб, куда не пустили добровольца в форме
Депутат Панков потребовал наказать паб в Саратове, куда не пустили добровольца в форме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона
Военнослужащие добровольческого батальона. Архивное фото
САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Развлекательное заведение в Саратове, не пустившее добровольца в военной форме, должно понести жесткое наказание, заявил депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) в Telegram-канале.
"Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей. А пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Мы не должны на это закрывать глаза", — написал он.
Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой показана беседа с охранником паба. Он заявил, что по правилам никто в форме, за исключением полицейской, войти в заведение не может.
"Ранее в стенах Госдумы Вячеслав Володин осудил подобный случай, произошедший в одном из ресторанов Москвы. Тогда охранник был уволен, а собственник заведения приносил публичные извинения. Так как случай повторился, считаю, наказание должно быть жестче", — подчеркнул Панков.
В сентябре Володин призвал закрывать такие заведения. С таким предложением он выступил после появления в СМИ информации о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.