https://ria.ru/20221127/dobrovolets-1834613238.html

Депутат потребовал наказать паб, куда не пустили добровольца в форме

Депутат потребовал наказать паб, куда не пустили добровольца в форме - РИА Новости, 27.11.2022

Депутат потребовал наказать паб, куда не пустили добровольца в форме

Развлекательное заведение в Саратове, не пустившее добровольца в военной форме, должно понести жесткое наказание, заявил депутат Госдумы от региона Николай... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T19:18

2022-11-27T19:18

2022-11-27T20:05

специальная военная операция на украине

николай панков

вячеслав володин

москва

саратов

донбасс

госдума рф

единая россия

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САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Развлекательное заведение в Саратове, не пустившее добровольца в военной форме, должно понести жесткое наказание, заявил депутат Госдумы от региона Николай Панков (ЕР) в Telegram-канале."Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей. А пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Мы не должны на это закрывать глаза", — написал он.Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой показана беседа с охранником паба. Он заявил, что по правилам никто в форме, за исключением полицейской, войти в заведение не может."Ранее в стенах Госдумы Вячеслав Володин осудил подобный случай, произошедший в одном из ресторанов Москвы. Тогда охранник был уволен, а собственник заведения приносил публичные извинения. Так как случай повторился, считаю, наказание должно быть жестче", — подчеркнул Панков.В сентябре Володин призвал закрывать такие заведения. С таким предложением он выступил после появления в СМИ информации о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html

https://ria.ru/20221127/dobrovoltsy-1834543317.html

https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html

москва

саратов

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николай панков, вячеслав володин, москва, саратов, донбасс, госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)