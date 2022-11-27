https://ria.ru/20221127/arakhamiya-1834518855.html

Депутат Рады устыдился из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве

Депутат Рады устыдился из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве - РИА Новости, 27.11.2022

Депутат Рады устыдился из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:21

2022-11-27T01:21

2022-11-27T09:34

специальная военная операция на украине

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давид арахамия

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верховная рада украины

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия признался, что испытывает стыд из-за того, что многие пункты обогрева в Киеве оказались закрытыми, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды", — приводит портал слова депутата.Проблему предполагается решить в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Арахамия пообещал провести работу с городской властью, чтобы "в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы".Пункты обогрева начали работать в Киеве и области на этой неделе. Как обещал президент Владимир Зеленский, они должны быть развернуты при всех областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС, обеспечены водой, светом, мобильной связью и интернетом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице организуют около тысячи таких пунктов. Тем не менее, выяснилось, что работа организована некачественно. Зеленский признал, что больше всего жалоб поступает от киевлян — фактически обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834510937.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834496547.html

киев

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в мире, давид арахамия, владимир зеленский, киев, украина, верховная рада украины