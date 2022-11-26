https://ria.ru/20221126/zvanie-1834463329.html

Путин присвоил семи россиянкам звание "Мать-героиня"

Путин присвоил семи россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 26.11.2022

Путин присвоил семи россиянкам звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам, следует из документа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:30

2022-11-26T16:30

2022-11-26T17:32

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семи россиянкам, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Ахматовой Анджеле Хизировне, Кабардино-Балкарская Республика, Бадмаевой Людмиле Николаевне, Республика Бурятия, Китаевой Елене Анатольевне, Алтайский край, Кожеватовой Елене Геннадьевне, Оренбургская область, Меньшиковой Галине Николаевне, Волгоградская область, Салтыковой Татьяне Сергеевне, Московская область, Скрипко Ирине Борисовне, город Санкт-Петербург", — говорится в тексте.На прошлой неделе президент также присвоил это звание Медни Кадыровой и Ольге Дехтяренко из ЯНАО.В августе глава государства подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Его присваивают матерям — гражданкам России, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере миллиона рублей.

https://ria.ru/20221115/dekhtyarenko-1831516355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, республика бурятия, алтайский край, кабардино-балкарская республика (кбр), оренбургская область, волгоградская область, московская область (подмосковье), санкт-петербург