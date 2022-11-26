https://ria.ru/20221126/zaes-1834417522.html

В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС

В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС - РИА Новости, 26.11.2022

В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:16

2022-11-26T10:16

2022-11-26T11:00

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил РИА Новости заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи."Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — пояснил он.По словам специалиста, контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов), представляющий собой трехметровую бетонную стену, может не выдержать артиллерийского удара."Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (в Иране. — Прим. ред.) в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", — рассказал замглавы МАГАТЭ.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте полный текст интервью Михаила Чудакова >>

https://ria.ru/20221125/ulyanov-1833921148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, украина, запорожская аэс