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В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/zaes-1834417522.html
В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС
В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС - РИА Новости, 26.11.2022
В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС
Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:16
2022-11-26T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил РИА Новости заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи."Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — пояснил он.По словам специалиста, контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов), представляющий собой трехметровую бетонную стену, может не выдержать артиллерийского удара."Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (в Иране. — Прим. ред.) в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", — рассказал замглавы МАГАТЭ.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте полный текст интервью Михаила Чудакова &gt;&gt;
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в мире, магатэ, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Украина, Запорожская АЭС
10:16 26.11.2022 (обновлено: 11:00 26.11.2022)
 
В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС

Эксперт МАГАТЭ Чудаков: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС вызовет эффект грязной бомбы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил РИА Новости заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи.
"Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — пояснил он.
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По словам специалиста, контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов), представляющий собой трехметровую бетонную стену, может не выдержать артиллерийского удара.
"Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции (в Иране. — Прим. ред.) в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", — рассказал замглавы МАГАТЭ.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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