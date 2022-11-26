https://ria.ru/20221126/chudakov-1834370027.html

Михаил Чудаков: авария на АЭС сопоставима со взрывом "грязной бомбы"

Михаил Чудаков: авария на АЭС сопоставима со взрывом "грязной бомбы" - РИА Новости, 26.11.2022

Михаил Чудаков: авария на АЭС сопоставима со взрывом "грязной бомбы"

В переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС участвуют не только Россия, Украина и МАГАТЭ, но и ряд европейских стран, заявил замглавы... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:30

2022-11-26T10:30

2022-11-26T10:30

интервью

россия

африка

рафаэль гросси

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магатэ

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В переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС участвуют не только Россия, Украина и МАГАТЭ, но и ряд европейских стран, заявил замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков. В интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал о том, можно ли сравнить аварию на атомной электростанции из-за постоянных обстрелов со взрывом "грязной бомбы", а также объяснил, почему Россия сегодня лидирует в развитии технологий для атомной энергетики.– Михаил Валентинович, по поводу Запорожской АЭС: есть ли сегодня перспективы, что удастся договориться, и обстрелы станции не приведут к ситуации, сопоставимой со взрывом "грязной бомбы"?– Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично работает по данной теме с двумя конфликтующими сторонами: и с Россией, и с президентом Украины. Эта ситуация находится полностью под его контролем. Я в эту (рабочую – ред.) группу не вхожу, но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат.Атомная станция не приспособлена для ведения боевых действий, и если мы говорим о какой-то "грязной бомбе", то ее и искать не надо. Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда, и получится грязная бомба. Бомбы в виде бомбы и искать не надо. То же самое, если мы думаем, что контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов – ред.), трехметровая бетонная стена противостоит удару – нет. Я видел дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции в свое время, к тому моменту там не было топлива. Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента. Еще раз повторю, атомная станция не приспособлена для ведения войны, и вести войну на ней не нужно.– В свете происходящих в мире событий насколько безопасно развивать атомную энергетику, и не планирует ли МАГАТЭ предлагать шаги по усилению безопасности АЭС во всем мире, в том числе от рукотворных чрезвычайных происшествий?– Все принятые акты уже существуют: нельзя вести военные действия против площадок и атомных станций, химических объектов. Это давно существующий акт, ему уже десяток лет. Может быть, примут еще что-то, но пока я не вижу такого предложения или решения. МАГАТЭ работает со всеми площадками и, самое главное, конечно, чтобы был мир во всем мире.– Недавно глава МАГАТЭ Гросси говорил, что США уступили России в области экспорта ядерных реакторов. Как так получилось?– У России идет продвижение, и у Китая тоже, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. Когда все это сбрасывается на мелкие частные компании, даже если и не мелкие, то все равно доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение, ведь, как известно, на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие. Потом они окупаются, лет за двадцать, и дают прибыль. Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия – впереди планеты всей. Да и технологии у России – одни из самых высоких с учетом станций, которые мы поставляем в Бангладеш, Египет, строительства "Аккую" в Турции, четыре блока, в Венгрии собирается строить.– Можно ли говорить, что атомные электростанции малой мощности стали сегодня трендом, и почему?– Да, малые модульные реакторы – это тренд для многих стран именно потому, что не нужно инвестировать огромное количество денег на начальном этапе с учетом мер безопасности. Такие реакторы хорошо подойдут изолированным территориям, например, островам и островным государствам – это Малайзия, Филиппины, Индонезия. А также северным территориям, на шельфах, где добывается нефть, и где нет развитых сетей.Россия здесь является лидером, поскольку мы видим: "Академик Ломоносов" с двумя реакторами КЛТ-40 и с реакторами "Ритм", которые собираются ставить на Чукотке и поставлять в другие страны, история российского атомного ледокольного флота, который обеспечивает Северный морской путь. Россия является лидером в малых модульных реакторах, хотя, конечно, этим активно занимаются и другие страны. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах, согласно последней информации – всего около 80 проектов в 20 странах, и это только вендоры-поставщики. Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с ее КАРЕМ-25.– А какие регионы Африки сегодня заинтересованы в развитии атомной энергетики?– У МАГАТЭ есть так называемые инфраструктурные миссии, которые занимаются подготовкой инфраструктуры стран-новичков в ядерной энергетике, в том числе африканских. В Африке мы провели миссию, состоящую из 19 направлений, по созданию необходимой инфраструктуры для того, чтобы страны могли успешно и безопасно эксплуатировать безаварийную атомную энергетику. Проводили такие миссии в Гане, Нигерии, Нигере, Марокко, Кении, Судане. В следующем году у нас запланирована Замбия. Африка активно готовится к тому, чтобы строить атомную энергетику, создавать ее, включать ее в свой пул источников энергии. И это объяснимо, поскольку население у них растет, во многих странах оно за 20 лет увеличилось в два раза. А источников нет, нет даже тех грязных, против которых мы боремся: нет угля, газа, нефти. Им больше ничего не остается, только уповать на надежную атомную энергетику. И они собираются ее строить и создавать. Сроки у них установлены – до 2030 года во многих странах атомная энергетика может появиться.– Как они оценивают перспективы сотрудничества в этой сфере с Россией?– Я думаю, это и есть их основная перспектива, поскольку они уповают не только на строительство и технологии, но и на кредиты, возможно. Но это финансовые дела, в которые я не хочу вдаваться.– В каких странах Африки можно ожидать появления атомной энергетики в ближайшие годы?– В тех, которые усиленно к этому готовятся. Я думаю, это Гана, Нигерия и Кения.– Насколько безопасно развивать атомную энергетику в странах Африки, учитывая, что там часто происходят вооруженные конфликты?– Подстраховаться на все случаи невозможно, но атомная энергетика для мирных целей – это снабжение электроэнергией народонаселения этих стран, обеспечение их развития. Самое главное в продвижении атомной энергетики – это поддержка руководства страны, независимо от того, меняется это руководство или нет, поскольку создается она на столетия. Допустим, при новом президенте должна быть преемственность. Конечно, нужна и поддержка со стороны населения, чтобы не получилось как в некоторых странах, например, на Филиппинах, в Испании, Австрии. Там есть готовые станции и практически готовое к загрузке топливо, но ничто из этого не эксплуатируется, поскольку люди против.

https://ria.ru/20221125/ulyanov-1833921148.html

https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html

https://ria.ru/20221121/energetika-1833207548.html

https://ria.ru/20221121/energetika-1833071976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, африка, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс, аэс "аккую"