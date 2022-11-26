https://ria.ru/20221126/yaderka-1834489540.html

СМИ назвало страну, которая может получить ядерное оружие следующей

СМИ назвало страну, которая может получить ядерное оружие следующей - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ назвало страну, которая может получить ядерное оружие следующей

Ракетные испытания КНДР могут послужить причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, пишет обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:01

2022-11-26T20:01

2022-11-26T20:57

в мире

ким чен ын

юн сок ель

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ракетные испытания КНДР могут послужить причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, пишет обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли.По его мнению, Сеул имеет два ключевых аргумента в пользу развития собственной ядерной программы. Первый — снижение доверия к Вашингтону из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США.Второй — расхождение во взглядах на политику обеспечения безопасности между Соединенным Штатами и Южной Кореей: для Сеула важно и дальше противостоять Пхеньяну и продолжать торговлю с Пекином. В Вашингтоне, в свою очередь, нацелены на конкуренцию великих держав, пояснил автор.Келли считает, что получение Южной Кореей ядерного статуса может быть "способом компенсировать разногласия с Америкой", но в то же время он выразил беспокойство по поводу реакции других стран региона — КНДР, Китая и Японии.Зачастую появление атомного оружия у одного государства вызывает "каскад" —нуклеаризацию стран-противников: СССР обзавелся ядерной бомбой в ответ на действия США, Пакистан — после Индии, напомнил обозреватель.Он убежден, что Япония, как и страны Юго-Восточной Азии, не станет разрабатывать ядерное оружие в ответ на его создание в Южной Корее, но усомнился в возможной реакции КНДР и Китая.В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна не откажется от ядерного оружия, даже если ей грозят 100-летние санкции. Кроме того, Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает обладание Пхеньяном ядерным оружием.Как отметил президент Южной Кореи Юн Сок Ель, законодательно оформив положения о ядерном оружии, КНДР угрожает "существованию и процветанию Республики Корея", и "любые ее попытки по использованию ядерного оружия будут встречены сокрушительным ответом со стороны южнокорейских военнослужащих и американо-южнокорейского альянса".

https://ria.ru/20221117/yao-1832220683.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, юн сок ель, южная корея, кндр (северная корея)