https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834496016.html
В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов
В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов - РИА Новости, 26.11.2022
В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов
Двое турецких военнослужащих погибли во время проведения операции "Коготь-меч", передает телеканал TRT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:58
2022-11-26T20:58
2022-11-26T23:16
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли во время проведения операции "Коготь-меч", передает телеканал TRT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны республики."В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции "Коготь-меч" погибли двое военнослужащих, пострадали еще трое военных", — говорится в сообщении. Позднее телеканал NTV со ссылкой на Минобороны страны сообщил о гибели еще одного солдата — причиной стал удар молнии.В ночь на субботу турецкое оборонное ведомстве также заявило о гибели военного и ранении еще троих.Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.Как подчеркнул турецкий лидер, он не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентом, отметив, что "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.
https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html
https://ria.ru/20221124/siriya-1833844985.html
https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган, сша
В мире, Турция, Сирия, Ирак, Рабочая партия Курдистана, Реджеп Тайип Эрдоган, США
20:58 26.11.2022 (обновлено: 23:16 26.11.2022)
В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов
Минобороны Турции сообщило о гибели двух военнослужащих во время операции "Коготь-меч"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли во время проведения операции "Коготь-меч", передает телеканал TRT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны республики.
"В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции "Коготь-меч" погибли двое военнослужащих, пострадали еще трое военных", — говорится в сообщении.
Позднее телеканал NTV со ссылкой на Минобороны страны сообщил о гибели еще одного солдата — причиной стал удар молнии.
В ночь на субботу турецкое оборонное ведомстве также заявило о гибели военного и ранении еще троих.
Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака
.
Как подчеркнул турецкий лидер, он не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентом, отметив, что "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".
Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.