https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834496016.html

В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов

В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов - РИА Новости, 26.11.2022

В Турции сообщили о гибели двух военных в ходе операции против курдов

Двое турецких военнослужащих погибли во время проведения операции "Коготь-меч", передает телеканал TRT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:58

2022-11-26T20:58

2022-11-26T23:16

в мире

турция

сирия

ирак

рабочая партия курдистана

реджеп тайип эрдоган

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102659/60/1026596040_0:239:3185:2030_1920x0_80_0_0_e3885588725c3553d1b1020ec768a88d.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двое турецких военнослужащих погибли во время проведения операции "Коготь-меч", передает телеканал TRT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны республики."В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции "Коготь-меч" погибли двое военнослужащих, пострадали еще трое военных", — говорится в сообщении. Позднее телеканал NTV со ссылкой на Минобороны страны сообщил о гибели еще одного солдата — причиной стал удар молнии.В ночь на субботу турецкое оборонное ведомстве также заявило о гибели военного и ранении еще троих.Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.Как подчеркнул турецкий лидер, он не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентом, отметив, что "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.

https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html

https://ria.ru/20221124/siriya-1833844985.html

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html

турция

сирия

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган, сша