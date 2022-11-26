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Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций - РИА Новости, 26.11.2022
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Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций
Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций - РИА Новости, 26.11.2022
Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций
Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций, передает агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:42
2022-11-26T20:36
в мире
ибрагим калын
реджеп тайип эрдоган
турция
сирия
ирак
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АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций, передает агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима Калына."Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны", — подчеркнул он.Чиновник также прокомментировал реакцию США на проводимую турецкими вооруженными силами операцию Pençe-Kılıç на севере Сирии и Ирака."При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. Ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых готовы решать проблему своими силами", — пояснил Калын.Он также отметил, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на статье 51-й Устава ООН ("Право на самооборону". — Прим. ред.)."Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика — показатель явного противоречия в позиции вышеуказанных государств", — подытожил пресс-секретарь Тайипа Эрдогана.Ситуация на севере Сирийской Арабской РеспубликиТурция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Эрдоган назвал бомбардировку успешной. Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.Турецкий лидер подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.
https://ria.ru/20221125/operatsiya-1834122605.html
https://ria.ru/20221126/gibel-1834389552.html
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в мире, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган, турция, сирия, ирак, нато, оон, рабочая партия курдистана
В мире, Ибрагим Калын, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Сирия, Ирак, НАТО, ООН, Рабочая партия Курдистана
18:42 26.11.2022 (обновлено: 20:36 26.11.2022)
 
Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций

Пресс-секретарь Эрдогана Калын: Турция не будет просить разрешения на операции в Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций, передает агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима Калына.
"Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны", — подчеркнул он.
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Чиновник также прокомментировал реакцию США на проводимую турецкими вооруженными силами операцию Pençe-Kılıç на севере Сирии и Ирака.
"При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. Ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых готовы решать проблему своими силами", — пояснил Калын.
Он также отметил, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на статье 51-й Устава ООН ("Право на самооборону". — Прим. ред.).
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"Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика — показатель явного противоречия в позиции вышеуказанных государств", — подытожил пресс-секретарь Тайипа Эрдогана.

Ситуация на севере Сирийской Арабской Республики

Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Эрдоган назвал бомбардировку успешной.
Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.
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Турецкий лидер подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время".
Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.
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В миреИбрагим КалынРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирияИракНАТОООНРабочая партия Курдистана
 
 
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