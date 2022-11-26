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В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:40
2022-11-26T22:40
2022-11-26T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.В субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.23", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834467327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу