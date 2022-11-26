https://ria.ru/20221126/trevoga-1834507785.html

В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022

В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:40

2022-11-26T22:40

2022-11-26T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

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днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.В субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.23", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834467327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф