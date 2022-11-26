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В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/trevoga-1834507785.html
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:40
2022-11-26T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.В субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.23", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221126/elektrichestvo-1834467327.html
украина
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в мире, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
22:40 26.11.2022
 
В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
В субботу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.
"Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.23", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 16:53Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области сократили часы отключения электроэнергии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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